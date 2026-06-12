В результате атаки РФ погибла работница "Укрзализныци"

Ночью 12 июня российская армия атаковала железнодорожную инфраструктуру Сумской области. В результате удара погибла работница одного из объектов "Укрзализныци".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Указывается, что на объекте было установлено мобильное укрытие. По предварительной информации, во время воздушной тревоги женщина направлялась к нему. Мониторинговая группа раньше времени предупреждала о повышенной опасности.

В результате атаки еще одна работница поста электрической централизации госпитализирована. Врачи диагностировали перелом костей таза и внутренние кровотечения. Она уже прооперирована.

В УЗ отметили, что, несмотря на вражескую атаку, движение поездов сохранено. Отдельные поезда следуют с отставанием от графика до двух часов.

Напомним, 11 июня Россия совершила очередную атаку на гражданскую железнодорожную инфраструктуру Украины. Вражеский удар получил локомотивное депо в Конотопе на Сумщине. Погибла работница железной дороги.

А 10 июня российские войска беспилотниками атаковали железнодорожный вокзал в Сумах. Обломки сбитого над зданием вокзала "шахеда" упали на пассажирский поезд Сумы-Рахов, что привело к возгоранию крыши вагона.