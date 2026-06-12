Внаслідок атаки РФ загинула працівниця "Укрзалізниці"

Вночі 12 червня російська армія атакувала залізничну інфраструктуру Сумської області. Внаслідок удару загинула працівниця одного з об’єктів "Укрзалізниці".

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Зазначається, що на об’єкті було встановлено мобільне укриття. За попередньою інформацією, під час повітряної тривоги жінка прямувала до нього. Моніторингова група завчасно попереджала про підвищену небезпеку.

Внаслідок атаки ще одну працівницю поста електричної централізації госпіталізовано. Лікарі діагностували перелом кісток тазу та внутрішні кровотечі. Її вже прооперовано.

В УЗ зауважили, що попри ворожу атаку, рух поїздів збережено. Окремі поїзди прямують із відставанням від графіка до двох годин.

Нагадаємо, 11 червня Росія здійснила чергову атаку на цивільну залізничну інфраструктуру України. Ворожого удару зазнало локомотивне депо у Конотопі на Сумщині. Загинула працівниця залізниці.

А 10 червня російські війська безпілотниками атакували залізничний вокзал у Сумах. Уламки збитого над будівлею вокзалу "шахеда" впали на пасажирський поїзд Суми-Рахів, що спричинило загоряння даху вагона.