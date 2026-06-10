Россияне атаковали железнодорожный вокзал в Сумах, обломки БпЛА повредили пассажирский поезд

Сегодня, 10 июня, российские войска беспилотниками атаковали железнодорожный вокзал в Сумах. Обломки сбитого над зданием вокзала "шахеда" упали на пассажирский поезд Сумы-Рахов, что привело к возгоранию крыши вагона.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

"Враг атаковал территорию железнодорожного вокзала в Сумах БпЛА. Шахед был сбит над зданием вокзала и его обломки упали на пассажирский поезд №143 Сумы-Рахов. Как результат - возгорание крыши последнего вагона", - отметили в УЗ.

Пассажиры и бригада поезда в результате атаки не пострадали, поскольку находились в укрытии.

В настоящее время пассажирский поезд отправился со станции и двигается по маршруту с вынужденной задержкой более 5 часов. Железнодорожники выполняют необходимые меры, чтобы наверстать отставание от установленного графика движения.

Удары по железной дороге

Российская армия продолжает наносить целенаправленные удары по железной дороге. Так, днем 30 мая армия РФ нанесла удар по железнодорожной инфраструктуре и подвижному составу в Запорожье. В результате атаки погиб машинист, еще двое работников получили травмы.

Ночью 14 мая в Харьковской области в результате атаки был поражен маневровый локомотив. Локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и прошла в укрытие, поэтому жертв удалось избежать.

В этот же день российские дроны уничтожили здание железнодорожного вокзала в Шостке Сумской области. В результате обстрела также были повреждены объекты железнодорожной инфраструктуры. Жертв среди работников железной дороги и пассажиров удалось избежать.

Всего в течение 2025 и начале 2026 года российские войска совершили более 1535 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждено более 17 тысяч объектов, уничтожено более 300 локомотивов, погибли 40 работников железной дороги, еще 258 получили ранения.