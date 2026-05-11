Более 1500 атак на железную дорогу: как Украина продолжает держать транспорт под обстрелами

УЗ
Как выживает украинская железная дорога во время войны / Министерство развития общин и территорий Украины

В 2025 году и начале 2026 года российские войска совершили более 1535 атак на объекты железнодорожной инфраструктуры Украины. В результате ударов повреждено более 17 тысяч объектов, уничтожено более 300 локомотивов, погибли 40 работников железной дороги, еще 258 получили ранения.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минразвития общин и территорий.

Железная дорога под ударом

По словам заместителя министра развития общин и территорий Алексея Балесты, Украина внедряет модель системной устойчивости железнодорожной инфраструктуры, которая базируется на трех ключевых компонентах:

  • выявление угроз и ситуационная осведомленность;
  • многоуровневая защита инфраструктуры, подвижного состава и персонала;
  • оперативное восстановление после атак

Отдельно он подчеркнул, что важным элементом является централизованная система управления, позволяющая быстро принимать решения и обеспечивающая непрерывную работу железной дороги.

Украинский подход к защите железной дороги комплексно и тесно интегрирован с сектором безопасности и обороны. Речь идет о координации с Силами обороны Украины, применении средств радиоэлектронной борьбы, инженерной защите ключевых объектов и создании групп противовоздушной обороны.

Украина также предложила партнерам присоединиться к Railway Resilience Forum и совместно с НАТО разрабатывать планы по защите критической инфраструктуры, а также реализовывать пилотные проекты по тестированию решений в реальных условиях.

Напомним, в Украине обсуждают создание Транспортного фонда на базе Дорожного, что позволит направлять часть акцизов на горючее не только на дороги, но и на финансирование железнодорожной инфраструктуры и перевозок.

Автор:
Ольга Опенько