Железная дорога как в Европе: в Минфине назвали цену модернизации украинских путей

Для внедрения европейской модели развития железной дороги Украине необходимо выделять из государственного бюджета около 300 млрд грн ежегодно.

Как информирует Delo.ua, такую оценку озвучил заместитель министра финансов Александр Кава во время международной конференции "Железные дороги Украины: развитие и инвестиции", пишет RAIL.insider.

Он подчеркнул, что в странах ЕС основное бремя расходов на содержание и модернизацию путей несет государство, а не перевозчики, что позволяет создавать качественную и современную инфраструктуру.

"То есть львиная часть расходов на содержание и развитие железнодорожной инфраструктуры, которая многим гражданам Украины нравится, в той же Польше, Венгрии, Германии, финансируется за счет государственного бюджета", - подчеркнул Кава.

Например, в Польше, по его словам, на содержание железнодорожной инфраструктуры из государственного бюджета ежегодно выделяется 5–6 млрд злотых (примерно 70 млрд грн).

Дополнительное финансирование на развитие (речь о капитальных ремонтах, реконструкции, строительстве новых участков, электрификации) достигает 20 млрд злотых (220–240 млрд грн).

"Для того чтобы нам выйти на уровень государственной поддержки железнодорожной инфраструктуры, нужно выделять сумму примерно 300 млрд грн. Но эта сумма в ближайшие годы для нас будет точно неподъемна, потому что очень сложно балансировать бюджет. Все же сектор безопасности и обороны остается для нас приоритетом", — уточнил чиновник.

В настоящее время продолжаются переговоры с европейскими партнерами, однако пока они не готовы предоставить финансовые инструменты в объемах, необходимых для полноценной трансформации украинской железной дороги.

О том, что в Украине нужно строить европейский путь для интеграции в европейскую систему, рассказывал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков еще 21 мая 2022 года.

В апреле 2024 года в Закарпатье с участием премьера Дениса Шмыгаля и главы Укрзализныци Евгения Лященко смонтировали первый символический прогон длиной 20 м европути между Чопом и Ужгородом .

5 сентября 2025 состоялось открытие участка европути Ужгород – Чоп. В дальнейшем планируют продолжить строительство пути во Львов и развивать другие маршруты.