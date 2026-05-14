Россия атаковала железную дорогу: поражен маневровый локомотив

атака на Укрзализныцу
На Харьковщине в результате атаки был поражен маневровый локомотив. / Укрзалізниця

Ночью 14 мая российская армия продолжила наносить целенаправленные удары по железной дороге. На Харьковщине в результате атаки был поражен маневровый локомотив.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

Отмечается, что благодаря работе мониторинговых центров, прошедшие сутки работали в усиленном режиме по всей Украине, локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и прошла в укрытие.

В УЗ сообщают, что никто не пострадал.

Всего за последние 2 дня в результате массированных атак были повреждены 4 локомотива "Укрзализныци".

14 мая российская армия атаковала критическую инфраструктуру, железнодорожные объекты и порты Одесщины,   сообщил   вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

13 мая Россия атаковала логистическую сеть Украины. Зафиксировано 23 удара по железнодорожным объектам в северных, западных и центральных регионах Украины.

Автор:
Светлана Манько