Россия атаковала железную дорогу: поражен маневровый локомотив
Ночью 14 мая российская армия продолжила наносить целенаправленные удары по железной дороге. На Харьковщине в результате атаки был поражен маневровый локомотив.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".
Отмечается, что благодаря работе мониторинговых центров, прошедшие сутки работали в усиленном режиме по всей Украине, локомотивная бригада вовремя покинула тепловоз и прошла в укрытие.
В УЗ сообщают, что никто не пострадал.
Всего за последние 2 дня в результате массированных атак были повреждены 4 локомотива "Укрзализныци".
14 мая российская армия атаковала критическую инфраструктуру, железнодорожные объекты и порты Одесщины, сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
13 мая Россия атаковала логистическую сеть Украины. Зафиксировано 23 удара по железнодорожным объектам в северных, западных и центральных регионах Украины.