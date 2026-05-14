Росія атакувала залізницю: уражено маневровий локомотив

На Харківщині внаслідок атаки було уражено маневровий локомотив. / Укрзалізниця

Вночі 14 травня російська армія продовжила завдавати цілеспрямованих ударів по залізниці. На Харківщині внаслідок атаки було уражено маневровий локомотив.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

 Зазначається, що завдяки роботі моніторингових центрів, які минулої доби працювали у посиленому режимі по всій Україні, локомотивна бригада вчасно залишила тепловоз та пройшла в укриття.

В УЗ повідомляють, що ніхто не постраждав.

Загалом за останні 2 дні внаслідок масованих атак було пошкоджено 4 локомотиви "Укрзалізниці".

14 травня російська армія атакувала критичну інфраструктуру, залізничні об'єкти та порти Одещини,  повідомив віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

13 травня Росія атакувала логістичну мережу України. Зафіксовано 23 удари по залізничних об'єктах у північних, західних та центральних регіонах України.

Автор:
Світлана Манько