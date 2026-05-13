Россия нанесла 23 целенаправленных удара по объектам "Укрзализныци" в семи регионах

разрушенный локоматив
Сегодня одной из ключевых целей этой атаки стала украинская железная дорога / Министерство развития общин и территорий Украины

Сегодня, 13 мая, под обстрелы попали украинские общины столицы и ряда областей. Главной целью атаки стала логистическая сеть страны. Зафиксировано 23 удара по железнодорожным объектам в северных, западных и центральных регионах Украины.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

Под обстрелами оказались энергетическая инфраструктура, мосты, пассажирские, вагонные и локомотивные депо в Закарпатской, Львовской, Житомирской, Ровенской, Волынской, Харьковской и Днепропетровской областях.

В городе Здолбунов Ровенской области в результате обстрела погибли два железнодорожника, которые во время удара были прохожими. Пассажиров и персонал станций на других объектах успели эвакуировать к укрытиям.

Кроме логистики под ударом оказались жилые кварталы и гражданские объекты в упомянутых регионах. Государственные службы работают над ликвидацией последствий попаданий и восстановлением поврежденного железнодорожного сообщения.

"Россия в очередной раз демонстрирует свою подлинную сущность - воюет не с армией, а с гражданскими людьми, транспортом, критической инфраструктурой и теми, кто ежедневно обеспечивает жизнь страны", - отметил Кулеба.

Напомним, утром 12 мая российская армия атаковала объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Ранее, 5 мая, в Харьковской области российский дрон атаковал и уничтожил вагон "Укрзализныци" .

Автор:
Татьяна Ковальчук