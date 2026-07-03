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Российская армия ударила дронами по поезду "Укрзализныци": повреждены локомотивы

атака на поезд
Россия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру / Министерство развития общин и территорий Украины

3 июля вечером российская армия в очередной раз атаковала железнодорожную инфраструктуру в Днепропетровской области. В результате удара российских дронов повреждены два локомотива.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, пострадавших и жертв нет. Во время дроновой угрозы работники находились в укрытии.

Кулеба подчеркнул, что однако каждая такая атака оставляет после себя новые разрушения и ущерб украинской железной дороге. На этот раз в результате удара российских БПЛА повреждены два локомотива.

Министр подчеркнул, что только с начала года уничтожены и повреждены уже более 200 локомотивов. Объемы ремонтных работ постоянно растут и нуждаются в значительных финансовых ресурсах.

"Ибо, несмотря на системные удары, украинская железная дорога продолжает работать, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и обеспечивать бесперебойное сообщение между регионами", - подытожил Кулеба.

Напомним, 14 июня российская армия ударила дронами по железнодорожной станции "Лозовая" в Харьковской области. В результате атаки машинист и помощник машиниста получили ранения.

Автор:
Светлана Манько