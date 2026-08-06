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Цена нефти на 6 августа – цена на нефть Brent, WTI, Urals

нефть
Цены на нефть пошли вниз / Depositphotos

Мировые цены на нефть в четверг, 6 августа, снизились. Главным фактором давления на котировки стал прогресс в дипломатических переговорах между Ираном и Оманом. Инвесторы осторожно ожидают признаков мирного соглашения между США и Ираном и прогресса в открытии Ормузского пролива.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минфин .

Цена на нефть сегодня (Brent, WTI и Urals) - курс на 6 августа

Тип нефти Цена Изменение (%)
Brent $79,12 – 0,42%
WTI $74,80 – 0,56%
Urals $75,26 -11.68%

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 0,42% до 79,12 доллара за баррель. В то же время котировки американской нефти West Texas Intermediate снизились на 0,56% и остановились на отметке 74,80 доллара за баррель.

В преддверии ценовые тренды разошлись: Brent несколько подорожала, а WTI немного потеряла в цене.

Причины изменения цены

Как сообщает Reuters, ключевым событием стало обсуждение предложения между Ираном и Оманом, призванное прекратить конфликт с США. По данным источников, инициатива предусматривает предоставление Тегерану контроля над судами, которые заходят в Персидский залив через Ормузский пролив.

Это считается одной из самых больших уступок, на которые ранее не соглашались. Официальный Вашингтон удержался от немедленных комментариев. Несмотря на заявления Дональда Трампа о неизбежности соглашения об открытии пролива, американские чиновники неоднократно отмечали, что не согласятся на полный контроль Ирана над этим стратегическим маршрутом.

Сейчас экспорт нефти из региона остается примерно на 40% ниже довоенного уровня. Дополнительный дестабилизирующий фактор создали заявления йеменских хуситов об атаках на саудовские танкеры в Красном море и в Аденском заливе, хотя Саудовская Аравия эти инциденты не подтвердила.

Эксперты отмечают, что такие угрозы ограничивают оптимизм по поводу быстрой стабилизации судоходства на Ближнем Востоке.

Напомним, в конце прошлой недели мировые цены на нефть выросли и зафиксировали наибольший месячный рост с марта. Причиной тому стали заявления Ирана о том, что некоторые танкеры были вынуждены развернуться в Ормузском проливе. Эксперты которых опросили Delo.ua рассказали, какие факторы давят на рынок и к чему готовиться украинским потребителям в ближайшие недели.

Автор:
Татьяна Бессараб

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