Российские обстрелы повредили энергообъекты: в пяти областях есть проблемы со светом

В результате боевых действий и российских атак на энергетическую инфраструктуру часть потребителей в пяти областях Украины временно без электроэнергии. Энергетики работают над восстановлением питания.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Минэнерго.

Где в Украине нет света?

Из-за последствий боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Херсонской, Сумской и Харьковской областях временно остается без электроснабжения.

В частности, в Донецкой области в результате атаки РФ на энергетический объект был ранен работник энергетической компании. Его госпитализировали, медики оказывают необходимую помощь.

В настоящее время аварийно-восстановительные работы продолжаются во всех регионах, где это позволяет ситуация с безопасностью. Энергетики работают над скорейшим восстановлением электроснабжения для потребителей.

В то же время, на 6 августа применение ограничений электроэнергии не прогнозируется. В случае изменений в ситуации с электроснабжением жителей призывают следить за сообщениями своих операторов систем распределения.

Также украинцев просят в течение дня по возможности экономно потреблять электроэнергию, чтобы уменьшить нагрузку на энергосистему.

Свет без графиков до осени

Лето 2026 года в Украине пройдет под знаком энергетической балансировки: несмотря на более оптимистичные прогнозы, графики отключений действовали 30 июня и 1 июля.

Главными рисками остаются массированные обстрелы и летняя жара, традиционно совпадающая с плановыми ремонтами АЭС. При этом даже стремительное развитие солнечной генерации не способно полностью перекрыть дефицит, поскольку Украине до сих пор критически не хватает промышленных аккумуляторов для покрытия вечерних пиков потребления.

Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявлял, что отключение света до 5 часов в день в Украине возможны уже в июле-августе при условии одновременной жары и новых атак РФ по энергетической инфраструктуре.