Трамп заявил о новых переговорах с Ираном и отказе от масштабной атаки

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран начнут новый раунд переговоров в понедельник, 3 августа. По его словам, США были готовы нанести масштабный удар по Ирану, однако отказались от этого после обращений союзников, считающих, что стороны еще имеют шанс достичь договоренностей.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение CNN.

США и Иран начинают новые переговоры

"Они знали о масштабах атаки, потому что видели, как она готовилась. Теперь мы ведем с ними переговоры... и посмотрим", - сказал Трамп.

Президент США рассказал, что решение отказаться от удара было принято после обращений союзников. По его словам, с такой просьбой в Вашингтон обратились Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар, а также сам Иран.

"Мы были полностью готовы, но когда союзники попросили отменить удар, мы сказали: "Хорошо, посмотрим". Они обратились с такой просьбой, потому что считают, что соглашение возможно", - отметил американский лидер.

Трамп уточнил, что переговоры, прежде всего, будут касаться обеспечения безопасности судоходства в Ормузском проливе, а в дальнейшем - иранской ядерной программы и ее возможной денуклеаризации.

По данным государственного информационного агентства Саудовской Аравии, наследный принц страны Мохаммед бин Салман во время телефонного разговора с Трампом призвал к деэскалации конфликта.

В то же время, президент США не ответил на вопрос журналистов, планировался ли удар именно по энергетической инфраструктуре Ирана. Накануне он написал в Truth Social, что американские войска остаются в полной боевой готовности.

Иранские государственные СМИ в свою очередь отрицали заявление Трампа о том, что Тегеран просил Вашингтон отказаться от ударов.

Ранее Трамп сообщил в Truth Social, что готов отложить военную операцию против Ирана, если в ближайшее время удастся заключить соглашение о прекращении иранской ядерной программы и обеспечении безопасного судоходства в Ормузском проливе.

Прекращение перемирия между США и Ираном

6 июля Иран нанес ракетные удары по коммерческим судам в Ормузском проливе, после чего США начали военный ответ.

8-13 июля Центральное командование США (CENTCOM) провело несколько серий высокоточных ударов по военным объектам Ирана, заявив, что их цель — защита свободы судоходства в Ормузском проливе и ответ на атаки против гражданских судов. В ответ Иран сообщил об ударах по американским военным объектам в регионе.

8 июля президент США Дональд Трамп заявил, что режим прекращения огня с Ираном больше не действует, предупредил о возможности новых ударов и возобновлении морской блокады страны. Впоследствии США продлили операцию, а впервые для атак были применены морские беспилотники.

14 июля Трамп пригрозил расширить удары по Ирану, если Тегеран не вернется к переговорам, заявив, что главной целью США остается обеспечение безопасности судоходства в Ормузском проливе. В то же время он отказался от идеи ввести сбор для судов, проходящих через пролив, заявив, что страны Ближнего Востока увеличат инвестиции и торговлю с США.