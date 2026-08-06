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Курс валют на 6 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?
Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевело на восемь копеек.
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.08.2026 года (четверг).
Курс доллара
- 1 доллар США – 44,69 грн (-6 коп.).
Курс евро
- 1 евро – 51,62 грн (-8 коп.).
Курс злотого
- 1 злотый – 11,99 грн (+2 коп.).
Курс валют в обменниках
По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:
|Валюта
|Курс (покупка/продажа)
|Доллар
|44,45/44,99
|Евро
|51,28/51,93
|Злотый
|11,72/12,09
Курс доллара, евро и злотого в кассах банков
В разных банках Украины по состоянию на 6 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):
|Банк/Валюта
|Доллар
|Евро
|Злотый
|ПриватБанк
|44,30/ 44,90
|50,95/ 51,95
|11,75/ 12,25
|Ощадбанк
|44, 45/ 44,95
|51,25/ 51,95
|ПУМБ
|44,50/ 45,10
|51,40/ 52,10
|11,80/ 12,10
|Укргазбанк
|44,50/ 45,00
|51,40/ 52,00
|11,30/ 12,20
|Райффайзен
|44,50/44,90
|51,40/51,90
|11,30/12,30
В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.