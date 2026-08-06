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Курс валют на 6 августа 2026: сколько стоит доллар, евро и злотый?

доллар
Нацбанк установил официальный курс доллара / Depositphotos

Официальный курс доллара США по отношению к гривне снизился на шесть копеек, в то же время евро подешевело на восемь копеек.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара и евро на 6.08.2026 года (четверг).

Курс доллара

  • 1 доллар США – 44,69 грн (-6 коп.).

Курс евро

  • 1 евро – 51,62 грн (-8 коп.).

Курс злотого

  • 1 злотый – 11,99 грн (+2 коп.).

Курс валют в обменниках

По данным "Минфина", наличный курс доллара, евро и злотого в украинских обменниках выглядит следующим образом:

Валюта Курс (покупка/продажа)
Доллар 44,45/44,99
Евро 51,28/51,93
Злотый 11,72/12,09

Курс доллара, евро и злотого в кассах банков

В разных банках Украины по состоянию на 6 августа курс валют выглядит следующим образом (покупка/продажа):

Банк/Валюта Доллар Евро Злотый
ПриватБанк 44,30/ 44,90 50,95/ 51,95 11,75/ 12,25
Ощадбанк 44, 45/ 44,95 51,25/ 51,95
ПУМБ 44,50/ 45,10 51,40/ 52,10 11,80/ 12,10
Укргазбанк 44,50/ 45,00 51,40/ 52,00 11,30/ 12,20
Райффайзен 44,50/44,90 51,40/51,90 11,30/12,30

В течение июля официальный и наличный курс доллара оставались в узком диапазоне - 44,4-44,8 грн. Эксперты объясняют такую динамику активной политикой Национального банка, сдерживающего курсовые колебания благодаря валютным интервенциям и достаточному уровню международных резервов. В августе на валютный рынок могут повлиять как сезонные факторы, так и ситуация с международной финансовой поддержкой Украины. Что ждать от курса в августе, объясняет Delo.ua.

Автор:
Ольга Опенько

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