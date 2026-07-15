"Укрзалізниця" запускає модернізований поїзд між Львовом, Луцьком та Рівним: розклад руху

З 16 липня “Укрзалізниця” запускає додатковий рейс на залізничному маршруті Львів – Луцьк – Рівне. Перевезення здійснюватимуться модернізованим рейковим автобусом, що дозволить розширити варіанти сполучення між Львівською та Волинською областями.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба УЗ.

Рейси виконуватимуться за наступним розкладом:

поїзд №822 Львів – Луцьк – Рівне вирушає зі Львова о 09:35, прибуває до Луцька о 13:35, а до кінцевої станції Рівне — о 14:36;

у зворотному напрямку поїзд №821 Рівне – Луцьк – Львів відправляється з Рівного о 15:07, зупиняється в Луцьку о 16:17 та прибуває до Львова о 20:10.

Квитки на зазначені рейси вже доступні для придбання. Купити їх можна в касах залізничних вокзалів, а також за допомогою мобільного застосунку перевізника у розділі "дальні".

Крім того, сьогодні "Укрзалізниця" призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 за маршрутом Київ–Луцьк на 25 і 26 липня. Рейс запустять у дні проведення міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", де УЗ виступить логістичним партнером заходу.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почав діяти наприкінці червня.