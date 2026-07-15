"Укрзалізниця" запустить додатковий "Інтерсіті" Київ–Луцьк: який графік

“Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 за маршрутом Київ–Луцьк на 25 і 26 липня.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Додатковий потяг Київ–Луцьк

Рейс запустять у дні проведення міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", де УЗ виступить логістичним партнером заходу.

Спеціальний потяг отримав назву Frontera Express. Під час поїздки пасажирів очікують поетичні паузи з живими читаннями, а у вагонах суботнього рейсу Київ–Луцьк на випадкових місцях будуть заховані літературні подарунки від організаторів фестивалю, видавництва "Лабораторія" та Укрзалізниці.

Графік руху Інтерсіті №755/756 Київ–Луцьк:

Київ - Луцьк

відправлення з Києва — 07:00;

прибуття до Рівного — 11:15;

стоянка у Рівному — 11:15–11:17;

прибуття до Луцька — 12:44.

Луцьк - Київ

відправлення з Луцька — 15:49;

прибуття до Рівного — 17:00;

стоянка у Рівному — 17:00–17:02;

прибуття до Києва — 21:15.

В "Укрзалізниці" зазначили, що раніше на цьому напрямку щодня курсував поїзд Skoda, однак нині він перебуває на плановому ремонті та має повернутися до роботи наприкінці року. Для додаткових рейсів у період підвищеного попиту компанія використовуватиме швидкісний поїзд Hyundai.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почав діяти наприкінці червня.