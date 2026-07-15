Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,88

+0,21

EUR

51,20

+0,14

Готівковий курс:

USD

44,85

44,74

EUR

51,50

51,25

Business Rankings

Ветеранська
економіка
Джерелоенергії

Джерело
енергії
Delo Index

Туристична
нерухомість
ТОП 100

Найкращі 
роботодавці 2026
Nexus: територіярозвитку стартапів

Nexus: територія

розвитку стартапів
ТОП 100

ТОП-50 лідерів 

українського бізнесу
Delo Index

Вільна 
енергія 2.0
Business Rankings AI Лідери
ТОП 100

ТопФінанс-2026
Editorial Projects

20 років 
Delo.ua
ТОП 100

Лідери
бізнес-репутації

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

"Укрзалізниця" запустить додатковий "Інтерсіті" Київ–Луцьк: який графік

інтерсіті
Укрзалізниця додала рейси Київ–Луцьк / Depositphotos

“Укрзалізниця” призначила додатковий швидкісний поїзд Інтерсіті №755/756 за маршрутом Київ–Луцьк на 25 і 26 липня. 

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби компанії.

Додатковий потяг Київ–Луцьк

Рейс запустять у дні проведення міжнародного літературного фестивалю "Фронтера", де УЗ виступить логістичним партнером заходу.

Спеціальний потяг отримав назву Frontera Express. Під час поїздки пасажирів очікують поетичні паузи з живими читаннями, а у вагонах суботнього рейсу Київ–Луцьк на випадкових місцях будуть заховані літературні подарунки від організаторів фестивалю, видавництва "Лабораторія" та Укрзалізниці.

Графік руху Інтерсіті №755/756 Київ–Луцьк:

Київ - Луцьк

  • відправлення з Києва — 07:00;
  • прибуття до Рівного — 11:15;
  • стоянка у Рівному — 11:15–11:17;
  • прибуття до Луцька — 12:44.

Луцьк - Київ

  • відправлення з Луцька — 15:49;
  • прибуття до Рівного — 17:00;
  • стоянка у Рівному — 17:00–17:02;
  • прибуття до Києва — 21:15.

В "Укрзалізниці" зазначили, що раніше на цьому напрямку щодня курсував поїзд Skoda, однак нині він перебуває на плановому ремонті та має повернутися до роботи наприкінці року. Для додаткових рейсів у період підвищеного попиту компанія використовуватиме швидкісний поїзд Hyundai.

Додамо, “Укрзалізниця” переводить поїзд Київ – Кишинів на щоденний графік. Крім того, на маршрут уперше вийде унікальний дитячий вагон. Новий графік руху почав діяти наприкінці червня.

Автор:
Ольга Опенько