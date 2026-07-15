У США випустять золоту монету номіналом $1 із портретом Дональда Трампа

У Сполучених Штатах випустять лімітовану золоту монету із зображенням президента Дональда Трампа на честь 250-річчя США попри чинну заборону на використання портретів живих політиків на державних грошах.

Як пише Delo.ua, про це повідомив міністр фінансів Скотт Бессент в Х.

"З нагоди святкування 250-річчя незалежності Сполучених Штатів Монетний двір США почне карбувати нову золоту монету номіналом $1, щоб вшанувати невмирущу спадщину свободи та тривалий символ патріотизму. Зображуючи президента Трампа, вона прославляє силу американських цінностей та обіцянку нації, присвяченої збереженню свободи для всіх", — пояснив Бессент.

На ескізі монети розміщено портрет Трампа, написи Liberty 1776-2026 ("Свобода 1776-2026"), а також In God we trust ("Віримо в Бога").

Законодавча заборона

При цьому закон у Сполучених Штатах забороняє розміщувати чинного президента на валюті. Однак у цьому випадку йдеться про колекційну монету, яку Мінфін може випускати на власний розсуд.

Це буде лише друга монета США з живим президентом - перша, присвячена Джорджу Вашингтону та Калвіну Куліджу, випущена у 1926 році, виявилася непопулярною та більшість екземплярів переплавили.

Раніше посадовці адміністрації президента США Дональда Трампа наполягали, щоб американське Бюро гравіювання та друку розробило банкноту номіналом 250 доларів із портретом американського президента.