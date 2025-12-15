Запланована подія 2

Долларовая монета с изображением Дональда Трампа: США планируют противоречивый выпуск

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / Белый дом

Администрация Дональда Трампа планирует выпустить в следующем году долларовую монету с изображением действующего президента, нарушая столетний прецедент, когда на американских монетах не изображали живых президентов. Новый дизайн также заменит исторические квартиры с символами борьбы за гражданские права.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию CNN.

Уничтожение пенни было только началом

Новые монеты, выпущенные после прекращения администрацией Трампа производства пенни в начале года, демонстрируют стремление президента оставить свой отпечаток на истории страны вне Белого дома. Это проявляется как через размещение собственного лица и имени на государственных символах, так и просмотром подходов к отображению истории и разнообразия Америки.

Монетный двор США опубликовал окончательный дизайн исторических монет, посвященных 250-летию страны. Вместо тем, связанных с отменой рабства, получением права голоса женщинами или движением за гражданские права, новые монеты отражают более однородный взгляд на историю США:

  • Джордж Вашингтон – за Войну за независимость;
  • Томас Джефферсон – Декларация независимости;
  • Джеймс Мэдисон – Конституция;
  • Авраам Линкольн – Геттисбергская речь;
  • паломники в честь подписания Мейфлауэрского договора

"Дизайн этих монет отражает путь Америки к "совершенному союзу" и прославляет определяющие идеалы свобод", - заявила исполняющая обязанности директора Монетного двора Кристи МакНелли.

Монетный двор уточнил, что вместо ранее рекомендованных монет, чествующих борьбу за права человека, новые дизайны призваны подчеркнуть "историю и основание нашей великой нации". Министр финансов Брендон Бич пояснил: "Если администрация Байдена и бывшая министерка финансов Джанет Йеллен сосредотачивались на политике разнообразия и критической расовой теории, администрация Трампа стремится подчеркнуть процветание и патриотизм".

От каких монет отказался Трамп

Президент Трамп критиковал музеи и федеральные учреждения за "негативное изображение истории США" и в марте издал указ об отмене таких выставок.

Министерство финансов не одобрило выпуск монет 250-летия США, посвященных отмене рабства, избирательному праву женщин и движению за гражданские права, хотя эти темы были рекомендованы двухпартийным советом по монетному делу.

Планируемые дизайны включали Фредерика Дугласа, активисток за право голоса женщин и Руби Бриджес по движению за гражданские права. Закон разрешал до пяти четвертаков в 2026 году, один из которых должен был отражать вклад женщин в историю нации.

Доллар Трампа

Противоречивая долларовая монета с изображением Дональда Трампа станет частью празднования 250-летия США. Монетный двор обнародовал три варианта дизайна с портретами Трампа на аверсе и разными версиями американского орла на реверсе. Из-за законодательных ограничений изображение живых людей возможно только на лицевой стороне.

Это будет только вторая монета США с живым президентом – первая, посвященная Джорджу Вашингтону и Калвину Кулиджу, выпущенная в 1926 году, оказалась непопулярной и большинство экземпляров переплавили. Кроме того, Монетный двор планирует выпустить ограниченную серию пенни с годами 1776-2026.

Напомним, в Конгрессе США разрабатывают законопроект, которым предлагается изобразить портрет действующего президента США Дональда Трампа на новой купюре в $250.

Автор:
Ольга Опенько