В США отчеканили последний пенни: были в обращении более 230 лет

Соединенные Штаты Америки прекратили чеканить монеты номиналом в один цент (пении), которые были неотъемлемой частью американской культуры на протяжении более 230 лет.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает AP .

Издание напоминает, что когда пенни впервые ввели в обращение в 1793 году, за него можно было купить бисквит, свечу или конфету.

Теперь большинство таких монет пылятся в банках или ящиках, а себестоимость изготовления каждого составляет почти 4 цента.

Пока монеты номиналом один цент все еще находятся в обращении и будут оставаться законным платежным средством, но новые больше не будут выпускаться.

"Боже, благослови Америку, и мы сэкономим налогоплательщикам 56 миллионов долларов", - подчеркнул глава Монетного двора США Брендон Бич, нажимая кнопку, чтобы отчеканить последний пенни.

Последние несколько пенни должны быть проданы с аукциона.

Прекратив производство пенни, Монетный двор США прогнозирует значительную ежегодную экономию за счет сокращения материальных затрат.

В феврале президент США Дональд Трамп объявил о планах прекратить производство пенни, которые стоят дороже их стоимости для чеканки.

"Соединенные Штаты слишком долго чеканили пенни. Это так расточительно! Я поручил своему министру финансов США прекратить выпуск новых пенни", - заявлял Трамп.

