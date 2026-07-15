Строительная отрасль превысила довоенный уровень

В 2025 году объем строительных работ в Украине превысил 258 млрд. грн. Это на 17% больше, чем в 2024 году, а также выше показателя 2021 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Минразвития проанализировало основные показатели строительной отрасли за 2015-2025 годы и первый квартал 2026 года. Исследование было подготовлено на основе данных Государственной службы статистики и Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

По словам заместителя министра развития общин и территорий Натальи Козловской, после резкого спада в 2022 году строительная отрасль постепенно восстанавливается, а по ряду ключевых показателей уже превысила уровень к 2022 году.

"Строительство остается одним из ключевых секторов украинской экономики. Отрасль обеспечивает сотни тысяч рабочих мест, стимулирует развитие смежных производств, привлекает инвестиции и является основой восстановления жилья, социальной и другой инфраструктуры", - отметила Козловская.

В министерстве также сообщили о росте объемов нежилого строительства, положительной динамике в жилищном секторе, увеличении темпов принятия жилья в эксплуатацию и дальнейшем развитии рынка труда в строительстве.

Добавим, в "Действии" заработала возможность самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет рассматривать документы о строительстве объектов класса последствий СС1 и СС2.