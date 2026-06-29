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Минразвития запустило новую опцию для строительных услуг в "Дії"

Гостомель, строительство ЖК
Минразвития запустило новую опцию для строительных услуг / Агентство восстановления

В "Дії" заработала возможность самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет рассматривать документы по строительству объектов класса последствий СС1 и СС2.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Отныне при подаче документов через портал "Дія" заказчики строительства могут выбрать, кто будет осуществлять их рассмотрение — местный орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) или Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).

Новая функция доступна для следующих услуг:

  • уведомление о начале подготовительных работ;
  • уведомление о начале выполнения строительных работ и внесении изменений в них;
  • декларации о готовности объекта к эксплуатации;
  • разрешения на выполнение строительных работ;
  • сертификаты принятия объекта в эксплуатацию.

Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо в "Дії" открыть раздел "Земля, строительство, недвижимость", выбрать нужную услугу, заполнить заявление и на этапе подачи документов определить орган, который будет их рассмотрение.

В Минразвитии отметили, что изменения являются частью реформы градостроительства, которая предполагает повышение прозрачности, предсказуемости и удобства получения строительных услуг для граждан и бизнеса.

Добавим, ранее ведомство утвердило приказ, приводящий сметные нормы в соответствие с ранее принятыми правительственными решениями. Документ вносит Изменения №6 в "Руководства по определению стоимости строительства " для проектов, финансируемых за публичные средства или кредиты под государственные гарантии.

Автор:
Татьяна Гойденко