- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Минразвития запустило новую опцию для строительных услуг в "Дії"
В "Дії" заработала возможность самостоятельно выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет рассматривать документы по строительству объектов класса последствий СС1 и СС2.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.
Отныне при подаче документов через портал "Дія" заказчики строительства могут выбрать, кто будет осуществлять их рассмотрение — местный орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) или Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ДИАМ).
Новая функция доступна для следующих услуг:
- уведомление о начале подготовительных работ;
- уведомление о начале выполнения строительных работ и внесении изменений в них;
- декларации о готовности объекта к эксплуатации;
- разрешения на выполнение строительных работ;
- сертификаты принятия объекта в эксплуатацию.
Чтобы воспользоваться новой опцией, необходимо в "Дії" открыть раздел "Земля, строительство, недвижимость", выбрать нужную услугу, заполнить заявление и на этапе подачи документов определить орган, который будет их рассмотрение.
В Минразвитии отметили, что изменения являются частью реформы градостроительства, которая предполагает повышение прозрачности, предсказуемости и удобства получения строительных услуг для граждан и бизнеса.
Добавим, ранее ведомство утвердило приказ, приводящий сметные нормы в соответствие с ранее принятыми правительственными решениями. Документ вносит Изменения №6 в "Руководства по определению стоимости строительства " для проектов, финансируемых за публичные средства или кредиты под государственные гарантии.