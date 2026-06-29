Мінрозвитку запустило нову опцію для будівельних послуг у "Дії"

У "Дії" запрацювала можливість самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який розглядатиме документи щодо будівництва об’єктів класу наслідків СС1 та СС2.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Відтепер під час подання документів через портал "Дія" замовники будівництва можуть обрати, хто здійснюватиме їх розгляд — місцевий орган державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) або Державна інспекція архітектури та містобудування України (ДІАМ).

Нова функція доступна для таких послуг:

повідомлення про початок підготовчих робіт;

повідомлення про початок виконання будівельних робіт та внесення змін до них;

декларації про готовність об’єкта до експлуатації;

дозволи на виконання будівельних робіт;

сертифікати про прийняття об’єкта в експлуатацію.

Щоб скористатися новою опцією, необхідно у "Дії" відкрити розділ "Земля, будівництво, нерухомість", обрати потрібну послугу, заповнити заяву та на етапі подання документів визначити орган, який здійснюватиме їх розгляд.

У Мінрозвитку зазначили, що зміни є частиною реформи містобудування, яка передбачає підвищення прозорості, передбачуваності та зручності отримання будівельних послуг для громадян і бізнесу.

Додамо, раніше відомство затвердило наказ, який приводить кошторисні норми у відповідність до раніше ухвалених урядових рішень. Документ вносить Зміни №6 до "Настанови з визначення вартості будівництва" для проєктів, що фінансуються за публічні кошти або кредити під державні гарантії.