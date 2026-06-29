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Розрахунки за "зеленим" тарифом зростають: що відомо про виплати

тарифи на електроенергію
ВДЕ в Україні: більшість генерації забезпечують сонячні станції / Depositphotos

Рівень розрахунків за електроенергію, вироблену за “зеленим” тарифом, у 2026 році зріс до 82%. “Гарантований покупець” виплатив виробникам відновлюваної енергії понад 14,5 млрд грн, тоді як загальна заборгованість “Укренерго” перед ринком ВДЕ перевищує 14 млрд грн.

Як пише Delo.ua, про це інформує Expro.

ВДЕ в Україні

Загальна вартість електроенергії з відновлюваних джерел, придбаної до кінця травня, становила 18,84 млрд грн. Таким чином, рівень розрахунків за 2026 рік досяг 82%.

За підсумками травня показник розрахунків становив 77,3%, що трохи вище за квітневий рівень у 75,5%. Найвищий рівень виплат у поточному році зафіксовано у лютому - 99,8%.

У січні виробники отримали 79,7% належних коштів, у березні - 88%.

За даними "Гарантованого покупця", у січні–травні 2026 року основну частку закупівель електроенергії за "зеленим" тарифом забезпечили сонячні електростанції - 95,2% від загального обсягу, або близько 1,88 млн МВт·год. Частка біоенергетики становила 2%, малих гідроелектростанцій - 2,2%, вітрових - 0,6%.

Загалом за п’ять місяців року "Гарантований покупець" придбав 1,97 млн МВт·год електроенергії з відновлюваних джерел.

Водночас заборгованість "Укренерго" за послугу з відновлюваної енергетики за січень-травень становила 2,30 млрд грн. Загальна прострочена заборгованість системного оператора перед "Гарантованим покупцем" сягнула 14,34 млрд грн.

Нагадаємо, станом на травень 2026 року в Україні укладено 1 377 договорів купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва. Механізм дозволяє активним споживачам не лише повністю закривати власні потреби в енергії завдяки автономним установкам, а й офіційно продавати накопичені надлишки в загальну мережу.

Автор:
Ольга Опенько