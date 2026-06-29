Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,86

--0,06

EUR

51,13

+0,21

Наличный курс:

USD

44,90

44,80

EUR

51,57

51,35

Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Расчеты по "зеленому" тарифу растут: что известно о выплатах

тарифы на электроэнергию
ВСЭ в Украине: большинство генерации обеспечивают солнечные станции / Depositphotos

Уровень расчетов за электроэнергию, произведенную по "зеленому" тарифу, в 2026 году вырос до 82%. Гарантированный покупатель выплатил производителям возобновляемой энергии более 14,5 млрд грн, тогда как общая задолженность Укрэнерго перед рынком ВИЭ превышает 14 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

ВИДЕ в Украине

Общая стоимость электроэнергии из возобновляемых источников, приобретенной до конца мая, составила 18,84 млрд. грн. Таким образом, уровень расчетов за 2026 год достиг 82%.

По итогам мая показатель расчетов составил 77,3%, что несколько выше апрельского уровня в 75,5%. Самый высокий уровень выплат в текущем году зафиксирован в феврале – 99,8%.

В январе производители получили 79,7% причитающихся средств, в марте – 88%.

По данным "Гарантированного покупателя", в январе-мае 2026 года основную долю закупок электроэнергии по "зеленому" тарифу обеспечили солнечные электростанции - 95,2% от общего объема, или около 1,88 млн МВт·ч. Доля биоэнергетики составляла 2%, малых гидроэлектростанций – 2,2%, ветровых – 0,6%.

Всего за пять месяцев года "Гарантированный покупатель" приобрел 1,97 млн МВтч электроэнергии из возобновляемых источников.

В то же время, задолженность "Укрэнерго" за услугу по возобновляемой энергетике за январь-май составила 2,30 млрд грн. Общая просроченная задолженность системного оператора перед "Гарантированным покупателем" составила 14,34 млрд грн.

Напомним, по состоянию на май 2026 года в Украине заключено 1377 договоров купли-продажи электрической энергии по механизму самопроизводства. Механизм позволяет активным потребителям не только полностью закрывать собственные потребности энергии благодаря автономным установкам, но и официально продавать накопленные излишки в общую сеть.

Автор:
Ольга Опенько