Расчеты по "зеленому" тарифу растут: что известно о выплатах

Уровень расчетов за электроэнергию, произведенную по "зеленому" тарифу, в 2026 году вырос до 82%. Гарантированный покупатель выплатил производителям возобновляемой энергии более 14,5 млрд грн, тогда как общая задолженность Укрэнерго перед рынком ВИЭ превышает 14 млрд грн.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Expro.

ВИДЕ в Украине

Общая стоимость электроэнергии из возобновляемых источников, приобретенной до конца мая, составила 18,84 млрд. грн. Таким образом, уровень расчетов за 2026 год достиг 82%.

По итогам мая показатель расчетов составил 77,3%, что несколько выше апрельского уровня в 75,5%. Самый высокий уровень выплат в текущем году зафиксирован в феврале – 99,8%.

В январе производители получили 79,7% причитающихся средств, в марте – 88%.

По данным "Гарантированного покупателя", в январе-мае 2026 года основную долю закупок электроэнергии по "зеленому" тарифу обеспечили солнечные электростанции - 95,2% от общего объема, или около 1,88 млн МВт·ч. Доля биоэнергетики составляла 2%, малых гидроэлектростанций – 2,2%, ветровых – 0,6%.

Всего за пять месяцев года "Гарантированный покупатель" приобрел 1,97 млн МВтч электроэнергии из возобновляемых источников.

В то же время, задолженность "Укрэнерго" за услугу по возобновляемой энергетике за январь-май составила 2,30 млрд грн. Общая просроченная задолженность системного оператора перед "Гарантированным покупателем" составила 14,34 млрд грн.

Напомним, по состоянию на май 2026 года в Украине заключено 1377 договоров купли-продажи электрической энергии по механизму самопроизводства. Механизм позволяет активным потребителям не только полностью закрывать собственные потребности энергии благодаря автономным установкам, но и официально продавать накопленные излишки в общую сеть.