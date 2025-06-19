Без паперової тяганини: про початок або завершення будівництва можна буде повідомити в "Дії"

Уряд ухвалив постанову, яка дозволить повідомляти про хід будівництва можна буде повідомляти через застосунок "Дія". Повідомлення про початок будівельних робіт на підставі будівельного паспорта та декларації будуть доступні для об’єктів, площа яких не перевищує 500 м кв. і які мають до 2 поверхів, а також господарських споруд (гаражі, літні кухні, сараї тощо).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

"Спрощуємо процес будівництва для українців. Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об'єкта по будпаспорту можна буде в застосунку Дія. Зручно, швидко й за кілька кліків. Раніше така можливість була тільки на порталі "Дія" або в ЦНАПі", — пояснили у відомстві.

Крім цього, планується запустити push-сповіщення в застосунку "Дія" про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі. Пуші надходитимуть після відправки документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та за результатами розгляду документів.

"Рраніше будівельна галузь уважалася однією з найкорумпованіших — щороку повз бюджет проходило 7 млрд грн. Наша команда цифровізує сферу, щоб усі процеси були швидкими й прозорими", — зазначили в Мінцифрі.

Послуги наразі в розробці. Про дату запуску буде повідомлено додатково.

Нагадаємо, у "Дії" з’явився новий цифровий сервіс. У застосунку працюватиме push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Раніше про це повідомляли листами.