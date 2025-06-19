Без бумажной волокиты: о начале или завершении строительства можно будет сообщить в "Дії"

Правительство приняло постановление, которое позволит сообщать о ходе строительства, можно будет сообщать через приложение "Дія". Сообщения о начале строительных работ на основании строительного паспорта и декларации будут доступны для объектов, площадь которых не превышает 500 кв. и имеющих до 2 этажей, а также хозяйственных построек (гаражи, летние кухни, сараны и т.п.).

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Минцифры.

"Упрощаем процесс строительства для украинцев. Уже скоро подать сообщение о начале строительных работ и зарегистрировать декларацию о готовности объекта по стройпаспорту можно будет в приложении Действие. Удобно, быстро и несколько кликов. Раньше такая возможность была только на портале "Дія" или в ЦНАПе", — пояснили в ведомстве.

Кроме того, планируется запустить push-уведомление в приложении "Дія" о результатах стройуслуг, которые украинцы оформляют в ЦНАПе. Пуши будут поступать после отправки документов в Единую государственную электронную систему в сфере строительства и по результатам рассмотрения документов.

"Раньше строительная отрасль считалась одной из самых коррумпированных — ежегодно мимо бюджета проходило 7 млрд грн. Наша команда цифровизирует сферу, чтобы все процессы были быстрыми и прозрачными", — отметили в Минцифре.

Услуги в данный момент в разработке. О дате запуска будет сообщено дополнительно.

Напомним, у "Действия" появился новый цифровой сервис. В приложении будет работать push-уведомление для украинцев, которых владелец жилья выписал из дома. Ранее об этом сообщали письмами .