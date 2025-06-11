"Дія" повідомлятиме про зняття з місця проживання: як це працює

У "Дії" з’явився новий цифровий сервіс. У застосунку працюватиме push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі. Раніше про це повідомляли листами

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Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Мінцифри.

Як це працює?

"Коли власник випише вас з квартири чи будинку — "Дія" одразу надішле push-сповіщення", — пояснили у відомстві.

Людина отримуватимете сповіщення про зняття з місця реєстрації, якщо:

авторизована в "Дії";

має верифіковану картку платника податків;

відомості про неї та РНОКПП є в Реєстрі територіальної громади.

Якщо відомостей у Реєстрі територіальної громади немає, актуалізувати дані можна за кілька кліків на порталі "Дія".

Проєкт реалізується Програмою EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. За співпраці Міністерства цифрової трансформації України з Міністерством внутрішніх справ, Державною міграційною службою України та ДП "Документ".

Нгадаємо, Ощадбанк запровадив для клієнтів мікро-, малого та середнього бізнесу (ММСБ) новий цифровий сервіс — мультишеринг документів через застосунок "Дія".