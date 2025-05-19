"Дія" стане ШІ-асистентом: у червні стартує бета-тест на порталі

У червні 2025 року на порталі "Дія" стартує бета-тестування штучного інтелекту. Новий ШІ-агент допомагатиме українцям орієнтуватися серед державних послуг, підказуватиме, які документи потрібні в тій чи іншій ситуації, де знайти найближчий ЦНАП, і незабаром навіть спілкуватиметься голосом.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Дію".

Замість пошуку кнопок чи заповнення форм користувач зможе просто описати свою ситуацію, наприклад сказавши: "У мене народилася дитина" — і система одразу запропонує відповідні сервіси.

Надалі очікується автоматичне надсилання довідок, повна цифрова підтримка 24/7 і живе голосове спілкування з державою.

"Ми переосмислили взагалі, що ми робимо з Дією. Якщо у 2019–2020 роках держава вперше створила сексуальний мобільний застосунок, то зараз ми маємо зробити ще один стрибок. Все, що не схоже на ChatGPT, уже не відповідає очікуванням людей. "Дія" повинна трансформуватись у "Дію AI", — розповів DOU міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За його словами, вже цього літа користувачі зможуть оформити послугу або отримати довідку простим текстовим запитом.

Особливу увагу міністр приділив складним послугам, як-от "єВідновлення" — програмі компенсації за зруйноване внаслідок обстрілів житло. Вона включає в себе інтеграцію з комісіями, фотофіксацію, реєстри нерухомості та офлайн-етапи. Завдяки штучному інтелекту цей процес стане максимально простим і зрозумілим.

Федоров наголошує, що у майбутньому достатньо буде сказати: "У мій будинок потрапила ракета, я хочу отримати компенсацію" — і система поведе людину крок за кроком.

Наразі команда "Дії" тестує технічні параметри запуску: навантаження на систему, витрати обчислювальних ресурсів і рівень інтеграції з бекендом. Також тривають перемовини з великою міжнародною компанією щодо створення національної AI-інфраструктури в межах України з урахуванням безпекових загроз.

Федоров також анонсував, що протягом пів року "Дія" трансформується в чат. Перші функції з'являться вже влітку, а згодом голосовий доступ до держпослуг стане нормою, а класичні інтерфейси — минулим.

Крім того, у планах — перетворити "Дію" на окрему державну компанію. Уже в травні почався процес монетизації, а в червні очікуються перші надходження. У майбутньому "Дія" може стати маркетплейсом для бізнесу, який зможе запускати сервіси на її базі.

Міністр не виключає, що згодом акції компанії будуть виставлені на продаж.

Додамо, що нещодавно Мінцифри розпочало бета-тестування нової цифрової послуги — заміни свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорта) у застосунку "Дія".