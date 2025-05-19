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"Дія" станет ИИ-ассистентом: в июне стартует бета-тест на портале

Михаил Федоров
Михаил Федоров / Минцифры

В июне 2025 года на портале "Дія" стартует бета-тестирование искусственного интеллекта. Новый ШИ-агент будет помогать украинцам ориентироваться среди государственных услуг, подсказывать какие документы нужны в той или иной ситуации, где найти ближайший ЦНАП, и вскоре даже будет общаться голосом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на " Дію".

Вместо поиска кнопок или заполнения форм пользователь сможет просто описать свою ситуацию, например, сказав: "У меня родился ребенок" — и система сразу предложит соответствующие сервисы.

В дальнейшем ожидается автоматическая передача справок, полная цифровая поддержка 24/7 и живое голосовое общение с государством.

"Мы переосмыслили все, что мы делаем с "Дією". Если в 2019–2020 годах государство впервые создало сексуальное мобильное приложение, то сейчас мы должны сделать еще один скачок. Все, что не похоже на ChatGPT, уже не соответствует ожиданиям людей. "Дія" должно трансформироваться в "Дія AI", — рассказал DOU .

По его словам, уже этим летом пользователи могут оформить услугу или получить справку простым текстовым запросом.

Особое внимание министр уделил сложным услугам, например "єВідновлення" — программе компенсации за разрушенное в результате обстрелов жилье. Она включает в себя интеграцию с комиссиями, фотофиксацию, реестры недвижимости и офлайн-этапы. Благодаря искусственному интеллекту этот процесс станет очень обычным и понятным.

Федоров отмечает, что в будущем достаточно будет сказать: "В мой дом попала ракета, я хочу получить компенсацию" — и система поведет человека шаг за шагом.

В настоящее время команда "Дія" тестирует технические параметры запуска: нагрузку на систему, расходы вычислительных ресурсов и уровень интеграции с бэкендом.

Федоров также анонсировал, что в течение полугода "Дія" трансформируется в чат. Первые функции появятся уже летом, а потом голосовой доступ к госуслугам станет нормой, а классические интерфейсы — прошлым.

Кроме того, в планах — превратить "Дію" в отдельную государственную компанию. Уже в мае начался процесс монетизации, а в июне ожидаются первые поступления. В будущем "Дія" может стать маркетплейсом для бизнеса, который сможет запускать сервисы на его базе.

Министр не исключает, что впоследствии акции компании будут выставлены на продажу.

Добавим, что недавно Минцифры приступило к бета-тестированию новой цифровой услуги — замене свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорта) в приложении "Дія".

Автор:
Татьяна Гойденко