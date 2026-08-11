Китай запускает первый регулярный контейнерный маршрут через Арктику

Китайская компания Sealegend Shipping запускает первый регулярный контейнерный маршрут в Европу через Арктику по Северному морскому пути. Российская государственная корпорация по атомной энергии "Росатом" уже выдала разрешения на проход семи судам по этому маршруту.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщило издание Financial Times.

Отмечается, что рейсы по новому маршруту будут еженедельными. Он будет проходить вдоль северного побережья России на пути между Нинбо на восточном побережье Китая и Филикстоу в Великобритании. Компания назвала этот маршрут "Ледяным Шелковым путем" – в честь "Шелкового пути", который в свое время соединял Китай и Европу.

С середины августа до конца октября запланировано восемь рейсов.

Первым по маршруту 12 августа отправится контейнеровоз Dubai Tower. Он прибудет в Великобританию 5 сентября.

Этот маршрут позволяет избежать опасных мест, как Красное море, где сохраняются высокие риски для безопасности. А таяние арктического льда делает маршрут достаточно перспективным, хотя жесткое российское регулирование, строгие условия и ограниченная спасательная инфраструктура все еще представляют проблемы, отмечает издание.

Традиционно грузы из Китая в Европу доставлялись через Суэцкий канал, занимавший около 40 дней. Проход вокруг Мыса Доброй Надежды длился еще дольше. А перевозка по железнодорожному маршруту длится около 25 дней и уступает морской доставке по объему и стоимости.

Напомним, Китай присоединился к западным санкциям по поставке России технологий для строительства судов арктического класса, которые могли бы осуществлять навигацию по Северному морскому пути.