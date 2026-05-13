Строительная отрасль Украины просела почти на 5%: больше всего пострадало жилье

В Украине в январе-марте 2026 года объем выполненных строительных работ снизился на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Общий объем строительной продукции за первый квартал составил 40,2 млрд. грн.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Государственную службу статистики.

Больше всего просело жилищное строительство. В марте 2026 года объемы строительства жилья сократились на 16,2% в годовом измерении. Строительство нежилых объектов снизилось на 13,4%, а инженерных сооружений – на 3,7%.

В то же время в месячном измерении рынок продемонстрировал оживление. В марте по сравнению с февралем объемы строительства выросли на 32,3%. Наибольшую динамику показал сегмент нежилого строительства – плюс 36,6%. Жилищное строительство прибавило 28%, а инженерные сооружения – 30,6%.

По данным Госстата, почти половину всех строительных работ в марте обеспечило новое строительство – 48,4%. Доля ремонтов составила 28,8%, а реконструкции и других работ – 22,8%.

