В Ивано-Франковске построят новую кольцевую развязку за 13 млн грн: что известно о проекте

В Ивано-Франковске объявили тендер на строительство новой кольцевой развязки. Ожидаемая стоимость проекта составляет более 13 млн грн.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные на Prozzoro.

Управление капитального строительства Ивано-Франковского городского совета объявило тендер на строительство кольцевой развязки на перекрестке улиц Просвещения и Химиков. Аукцион по определению подрядчика запланирован на 15 мая.

Речь идет о участке вблизи нового моста, ведущего в микрорайон Пасечная. Ожидаемая стоимость работ составляет 13,1 млн грн.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен обустроить полноценную транспортную развязку с асфальтированным покрытием, тротуарами и велодорожкой. Также предусмотрена установка опор освещения, нанесение дорожной разметки и монтаж необходимых знаков.

Проект будут реализовываться с соблюдением принципов инклюзивности. В частности, планируется обустройство пониженных бордюров на пешеходных переходах, пандусов, а также укладка тактильной плитки на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Завершить строительство будущий подрядчик должен до 30 июня 2026 года.

