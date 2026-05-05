В Ивано-Франковске построят новую кольцевую развязку за 13 млн грн: что известно о проекте

Строительство развязки во Франковске / Pexels

В Ивано-Франковске объявили тендер на строительство новой кольцевой развязки. Ожидаемая стоимость проекта составляет более 13 млн грн.

Управление капитального строительства Ивано-Франковского городского совета объявило тендер на строительство кольцевой развязки на перекрестке улиц Просвещения и Химиков. Аукцион по определению подрядчика запланирован на 15 мая.

Речь идет о участке вблизи нового моста, ведущего в микрорайон Пасечная. Ожидаемая стоимость работ составляет 13,1 млн грн.

Согласно условиям тендера, подрядчик должен обустроить полноценную транспортную развязку с асфальтированным покрытием, тротуарами и велодорожкой. Также предусмотрена установка опор освещения, нанесение дорожной разметки и монтаж необходимых знаков.

Проект будут реализовываться с соблюдением принципов инклюзивности. В частности, планируется обустройство пониженных бордюров на пешеходных переходах, пандусов, а также укладка тактильной плитки на тротуарах и остановках общественного транспорта.

Завершить строительство будущий подрядчик должен до 30 июня 2026 года.

Напомним, к 1 мая завершены основные дорожные работы на трассах международного значения. Процесс восстановления дорожного покрытия начали в феврале и проделали с опережением графика. Фактически выполнены ремонты более чем на 7,3 млн кв. м – это 104% от запланированного.

Автор:
Ольга Опенько