Будівельна галузь перевищила довоєнний рівень

У 2025 році обсяг будівельних робіт в Україні перевищив 258 млрд грн. Це на 17% більше, ніж у 2024 році, а також вище за показник 2021 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Мінрозвитку проаналізувало основні показники будівельної галузі за 2015-2025 роки та перший квартал 2026 року. Дослідження підготовлене на основі даних Державної служби статистики та Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

За словами заступниці міністра розвитку громад та територій Наталії Козловської, після різкого спаду у 2022 році будівельна галузь поступово відновлюється, а за низкою ключових показників уже перевищила рівень до 2022 року.

"Будівництво залишається одним із ключових секторів української економіки. Галузь забезпечує сотні тисяч робочих місць, стимулює розвиток суміжних виробництв, залучає інвестиції та є основою відновлення житла, соціальної та іншої інфраструктури", — зазначила Козловська.

У міністерстві також повідомили про зростання обсягів нежитлового будівництва, позитивну динаміку в житловому секторі, збільшення темпів прийняття житла в експлуатацію та подальший розвиток ринку праці у будівництві.

Додамо, у "Дії" запрацювала можливість самостійно обирати орган державного архітектурно-будівельного контролю, який розглядатиме документи щодо будівництва об’єктів класу наслідків СС1 та СС2.