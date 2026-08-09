Україна домовилася зі США про щомісячні поставки ракет для Patriot

Україна має домовленості зі Сполученими Штатами про щомісячне постачання ракет для систем Patriot. Водночас нинішніх обсягів таких ракет недостатньо для потреб української протиповітряної оборони.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського, яку цитує "Інтерфакс-Україна".

"Чи будуть вони щомісяця постачати нам ракети? Так. У нас є відповідні угоди", — заявив Зеленський під час пресконференції з президентом Сербії Александром Вучичем у Белграді.

Водночас президент наголосив, що цих поставок недостатньо. За його словами, кількість доступних Україні ракет для протиповітряної оборони значно скоротилася порівняно з 2025 роком.

Зеленський зазначив, що ракети для відповідних систем мають також Німеччина та Польща, які можуть долучатися до постачання. Допомогу Україні надають Нідерланди та країни Північної Європи.

Окремо президент заявив, що потенційно допомогти Україні із системами ППО могли б Південна Корея та Японія, однак наразі їх передачу обмежує внутрішнє законодавство цих країн. Україна також веде переговори щодо систем ППО з Ізраїлем.

Скільки Patriot потрібно Україні

Заяви українських офіційних осіб описують різні горизонти потреби. Десять додаткових систем, про які Зеленський говорив у квітні 2025 року, — це термінова донорська потреба. У листопаді того самого року президент заявив про намір замовити у США 25 систем Patriot. Це вже довгострокова мережа для захисту міст, промислових районів та енергетики, а також резерву на ремонти й ротацію.

Patriot не утворює рівномірної парасолі над областю. Проти балістичної ракети захищена зона суттєво менша за максимальну дальність ураження літака. Вона залежить від напрямку атаки, рельєфу, радара, розташування батареї та характеристик цілі. У 2025 році Le Monde оцінював радіус захисту від Iskander приблизно у 25 км.

Тому навіть десять додаткових батарей не закриють всю країну, але дозволять постійно прикривати більше пріоритетних міст і об'єктів.

У липні 2026 року Зеленський попросив 300 перехоплювачів до зими. За його словами, Росія застосовує 30-40 балістичних ракет під час одного великого удару і проводить три-п'ять таких атак щомісяця.

Це означає 90-200 балістичних цілей на місяць. Навіть за найбільш ощадного співвідношення одна ракета на одну ціль пакета з 300 перехоплювачів вистачила б приблизно на півтора-три місяці ударів такої інтенсивності. На практиці по одній цілі можуть запускати більше одного перехоплювача.

Для порівняння, 300 ракет дорівнюють 48% усього випуску PAC-3 MSE за 2025 рік. Це лише оцінка масштабу: український пакет може включати різні модифікації Patriot. У будь-якому разі йдеться про аварійний зимовий запас, а не довгострокове забезпечення.

Зауважимо, обіцянка президента США Дональда Трампа дозволити Україні виробляти ракети Patriot є важливим політичним сигналом для Києва, але не вирішить проблему дефіциту ракет у короткостроковій перспективі. За оцінками експертів з оборони, запуск такого виробництва може зайняти щонайменше рік або більше.