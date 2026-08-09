Украина договорилась с США о ежемесячных поставках ракет для Patriot

У Украины есть договоренности с Соединенными Штатами о ежемесячных поставках ракет для систем Patriot. В то же время, нынешних объемов таких ракет недостаточно для нужд украинской противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского, которое цитирует "Интерфакс-Украина".

"Будут ли они ежемесячно поставлять нам ракеты? Да. У нас есть соответствующие соглашения", - заявил Зеленский во время пресс-конференции с президентом Сербии Александром Вучичем в Белграде.

В то же время президент подчеркнул, что этих поставок недостаточно. По его словам, количество доступных Украине ракет для противовоздушной обороны значительно сократилось по сравнению с 2025 годом.

Зеленский отметил, что ракеты для соответствующих систем имеют также Германия и Польша, которые могут присоединяться к поставкам. Помощь Украине оказывают Нидерланды и страны Северной Европы.

Отдельно президент заявил, что потенциально помочь Украине с системами ПВО могли бы Южная Корея и Япония, однако их передачу ограничивает внутреннее законодательство этих стран. Украина также ведет переговоры по системам ПВО с Израилем.

Сколько Patriot нужно Украине

Заявления украинских официальных лиц описывают разные горизонты потребности. Десять дополнительных систем, о которых Зеленский говорил в апреле 2025 года, это срочная донорская потребность. В ноябре того же года президент заявил о намерении заказать у США 25 систем Patriot . Это уже долгосрочная сеть защиты городов, промышленных районов и энергетики, а также резерва на ремонты и ротацию.

Patriot не образует равномерного зонта над областью. Против баллистической ракеты защищенная зона существенно меньше максимальной дальности поражения самолета. Она зависит от направления атаки, рельефа, радара, расположения батареи и характеристик цели. В 2025 году Le Monde оценивал радиус защиты от Iskander примерно в 25 км.

Потому даже десять дополнительных батарей не закроют всю страну, но позволят постоянно прикрывать больше приоритетных городов и объектов.

В июле 2026 года Зеленский попросил 300 перехватчиков к зиме. По его словам, Россия применяет 30-40 баллистических ракет во время одного большого удара и производит три-пять таких атак ежемесячно.

Это означает 90-200 баллистических целей в месяц. Даже при более бережливом соотношении одна ракета на одну цель пакета из 300 перехватчиков хватила бы примерно на полтора-три месяца ударов такой интенсивности. На практике по одной цели может запускаться более одного перехватчика.

Для сравнения, 300 ракет равны 48% всего выпуска PAC-3 MSE за 2025 год. Это лишь оценка масштаба: украинский пакет может включать в себя различные модификации Patriot. В любом случае речь идет об аварийном зимнем запасе, а не о долгосрочном обеспечении.

Заметим, обещание президента США Дональда Трампа позволить Украине производить ракеты Patriot является важным политическим сигналом для Киева, но не решит проблему дефицита ракет в краткосрочной перспективе. По оценкам экспертов по обороне, запуск такого производства может занять минимум год или больше.