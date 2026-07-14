Бюджетные места по потребностям рынка: Кабмин изменил правила госзаказа

Кабинет Министров Украины принял постановление, изменяющее подход к формированию государственного заказа в сфере образования. Теперь его объемы будут определяться на основе долгосрочного прогноза потребностей рынка труда, разработанного с помощью экономического моделирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства экономики.

Новый подход будет применен к государственному заказу на 2026–2027 годы. Цель реформы – уменьшить структурный дисбаланс на рынке труда, когда навыки выпускников не отвечают запросам работодателей.

Над этим прогнозом Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства работало совместно с KPMG при поддержке Правительства Бельгии.

Как будет работать новый подход

Реформа вводит три основных составляющих для определения объемов подготовки специалистов:

Долгосрочное прогнозирование до 2036 г.: экономическое моделирование учитывает изменения под влиянием восстановления, технологического развития, демографических тенденций, миграционных процессов и евроинтеграции. По базовому сценарию количество занятых в экономике вырастет с 12,9 миллиона человек в 2025 году до 13,6 миллиона в 2030 году и до 14,6 миллиона в 2036 году. Более всего возрастет потребность в технических, инженерных, строительных, медицинских и научных специальностях. В частности, в строительстве количество занятых может увеличиться с 520 тысяч до более чем 1,2 миллиона человек в 2036 году.

Оценка потребности новых специалистов: расчеты показывают, что в 2032–2036 годах экономике понадобится около 2,62 миллиона новых работников. Наибольший спрос прогнозируется на специалистов, обученных рабочих, технических профессионалов и работников сферы услуг и торговли. Прогноз указывает, что покрыть эту потребность только за счет выпускников невозможно, поэтому необходимы меры по привлечению экономически неактивного населения и возвращению граждан из-за границы.

Формирование государственного заказа: на основе прогноза сформирован госзаказ на подготовку и переподготовку кадров на 2026 год. Прогноз определяет потребность в новых работниках, но не устанавливает автоматически количество бюджетных мест — окончательные объемы корректируются с учетом возможности системы образования и государственной политики.

Поскольку это первый цикл такого прогнозирования в условиях войны и высокой неопределенности модель рассматривается как пилотный проект. В дальнейшем прогноз будет обновляться регулярно, а результаты планируется сделать открытыми для работодателей, учебных заведений и абитуриентов.

Напомним, абитуриенты идут на специальности, не отвечающие потребностям бизнеса, а почти половина украинцев сожалеют о выборе профессии. Согласно опросу OLX Работа, 47% украинцев выбрали бы другую специальность, если бы сейчас имели такую возможность. В то же время, специальности, которые выбирает нынешняя молодежь, не совпадают с актуальным спросом на рынке труда, тогда как все больший спрос пользуются работниками производственной сферы.