Бюджетні місця за потребами ринку: Кабмін змінив правила держзамовлення

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка змінює підхід до формування державного замовлення у сфері освіти. Відтепер його обсяги визначатимуть на основі довгострокового прогнозу потреб ринку праці, розробленого за допомогою економічного моделювання.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства економіки.

Новий підхід застосують до державного замовлення на 2026–2027 роки. Мета реформи — зменшити структурний дисбаланс на ринку праці, коли навички випускників не відповідають запитам роботодавців.

Над цим прогнозом Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства працювало спільно з компанією KPMG за підтримки Уряду Бельгії.

Як працюватиме новий підхід

Реформа запроваджує три основні складові для визначення обсягів підготовки фахівців:

Довгострокове прогнозування до 2036 року: економічне моделювання враховує зміни під впливом відбудови, технологічного розвитку, демографічних тенденцій, міграційних процесів та євроінтеграції. За базовим сценарієм, кількість зайнятих в економіці зросте з 12,9 мільйона осіб у 2025 році до 13,6 мільйона у 2030 році та до 14,6 мільйона у 2036 році. Найбільше зросте потреба у технічних, інженерних, будівельних, медичних та наукових спеціальностях. Зокрема, у будівництві кількість зайнятих може збільшитися з 520 тисяч до понад 1,2 мільйона осіб у 2036 році.

Оцінка потреби у нових фахівцях: розрахунки показують, що у 2032–2036 роках економіці знадобиться близько 2,62 мільйона нових працівників. Найбільший попит прогнозується на професіоналів, кваліфікованих робітників, технічних фахівців та працівників сфери послуг і торгівлі. Прогноз вказує, що покрити цю потребу лише за рахунок випускників неможливо, тому необхідні заходи із залучення економічно неактивного населення та повернення громадян з-за кордону.

Формування державного замовлення: на основі прогнозу сформовано держзамовлення на підготовку та перепідготовку кадрів на 2026 рік. Прогноз визначає потребу в нових працівниках, але не встановлює автоматично кількість бюджетних місць — остаточні обсяги коригуються з урахуванням спроможності системи освіти та державної політики.

Оскільки це перший цикл такого прогнозування в умовах війни та високої невизначеності, модель розглядається як пілотний проєкт. Надалі прогноз оновлюватиметься регулярно, а результати планується зробити відкритими для роботодавців, закладів освіти та абітурієнтів.

Нагадаємо, абітурієнти йдуть на спеціальності, що не відповідають потребам бізнесу, а майже половина українців шкодують про вибір фаху. Згідно з опитуванням OLX Робота, 47% українців обрали би собі іншу спеціальність, якби зараз мали таку можливість. Водночас спеціальності, які обирає нинішня молодь, не співпадають з актуальним попитом на ринку праці, тоді як дедалі більший попит мають працівники виробничої сфери.