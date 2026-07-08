Абітурієнти йдуть на спеціальності, що не відповідають потребам бізнесу, а 47% українців шкодують про вибір фаху: результати опитування

Згідно з опитуванням OLX Робота, 47% українців обрали би собі іншу спеціальність, якби зараз мали таку можливість. Водночас спеціальності, які обирає нинішня молодь, не співпадають з актуальним попитом на ринку праці.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Кого потребує бізнес і які спеціальності обирають абітурієнти

За даними аналітики OLX Робота, у травні 2026 року роботодавці найактивніше шукали продавців, водіїв, різноробочих, вантажників, кухарів, охоронців, будівельників, продавців-консультантів та автослюсарів. Переважна більшість цих вакансій належить до сегмента “блакитних” і “сірих комірців”. Дослідження платформи свідчать, що саме в цих професіях сьогодні спостерігається найбільший дефіцит кадрів на ринку праці.

Натомість у 2025 році абітурієнти найбільше заяв подавали на такі спеціальності: менеджмент, філологія, психологія, маркетинг, економіка, комп’ютерні науки та право.

Чи працюють українці за спеціальністю та що впливає на вибір професії: результати опитування

Результати опитування частково збігаються з рейтингом найпопулярніших спеціальностей серед вступників, сформованим освітніми платформами. Учасників дослідження запитали, які напрями підготовки вони обрали б, якби вступали до закладу освіти сьогодні.

Найбільше респондентів віддали перевагу ІТ та комп’ютерним наукам (26%). Другою за популярністю стала сфера транспорту та логістики (19%), третьою – продажі та торгівля (16%). Такий самий результат отримала медицина та охорона здоров’я (16%), що є позитивним сигналом, адже саме медичні працівники залишаються одними з найбільш затребуваних фахівців в умовах кадрового дефіциту.

Серед інших популярних напрямів опинилися менеджмент і бізнес (15%), будівництво та архітектура (15%), а також маркетинг, реклама та PR (14%).

За словами керівниці напрямку OLX Робота Марії Абдулліної, популярні серед вступників професії не відповідають запитам роботодавців. Це – не помилка молоді, а наслідок тенденцій, що формувались роками.

“Довгий час вища освіта сприймалася як єдиний шлях до успішної кар’єри, тоді як робітничі професії були менш “престижними”. У результаті ринок отримав велику кількість фахівців офісних спеціальностей. Сьогодні ж структура ринку праці змінюється: в умовах війни та майбутньої відбудови дедалі більший попит мають працівники виробничої, будівельної, транспортної та сервісної сфер”, – коментує Марія Абдулліна.

Серед респондентів віком від 18 років лише 36% зазначили, що задоволені спеціальністю, яку здобували або продовжують здобувати. Водночас майже дві третини опитаних або сумніваються, що свого часу зробили правильний вибір, або прямо заявляють про незадоволення ним. Це свідчить про те, що для багатьох українців професійна траєкторія суттєво змінюється вже після завершення навчання.

Опитування показало, що 37% респондентів не працюють за спеціальністю, яку здобували. Лише 27% працюють за фахом, ще 18% – лише частково.

Серед найпоширеніших причин зміни професійного шляху респонденти назвали розчарування в обраній професії (27%), зміну власних інтересів (25%), нестачу вакансій за спеціальністю (24%), низький рівень заробітної плати (23%) та обмежені можливості для кар’єрного розвитку (15%). Частина опитаних також зазначила, що не може знайти роботу за фахом через відсутність досвіду, зокрема це стосується тих, хто ще навчається або нещодавно завершив навчання.

Не дивно, що майже половина респондентів (47%) зізналися: якби вони мали можливість вступати знову, то обрали б іншу спеціальність. Ще 26% не впевнені, що повторили б свій попередній вибір.

Водночас зміна професійного напряму не означає, що здобута освіта виявилася марною. Понад половина опитаних (51%) зазначили, що отримані знання та навички були корисними у їхній професійній діяльності, навіть якщо нині вони працюють в іншій сфері.

Найважливішим критерієм під час вибору спеціальності українці вважають власні інтереси – так відповіли 70% респондентів, незалежно від того, чи вони лише планують вступ, чи вже мають досвід роботи. Також серед ключових факторів опитані назвали рівень заробітної плати (55%), перспективи працевлаштування (45%), можливості професійного розвитку (42%), стабільність професії (41%) та попит на відповідних фахівців на ринку праці (40%).

В опитуванні взяли участь 2 504 респонденти. До вибірки увійшли як люди, які вже працюють, так і ті, хто ще навчається або лише визначається з майбутньою професією. Найбільшу частку учасників (37%) становили респонденти віком до 18 років, які здобули загальну середню освіту. Ще 17% були у віці 18-24 роки, 28% – 25-44 роки, а 19% – 45 років і старше. Такий віковий розподіл дав змогу порівняти очікування майбутніх вступників із досвідом тих, хто вже побудував або змінював свою кар’єру.

Результати дослідження свідчать, що сьогодні вибір спеціальності дедалі рідше визначає професійне життя людини на десятиліття вперед. Динамічний ринок праці, зміна особистих пріоритетів і потреб роботодавців спонукають українців переглядати кар’єрний шлях. Саме тому під час вибору майбутньої професії важливо поєднувати власні інтереси з реальними можливостями працевлаштування та перспективами розвитку.

Нагадаємо, в Україні стало більше вакансій для людей з інвалідністю, поза тим заробітні плати в них часто перевищують середньоринкові показники і можуть сягати до 80 тис. грн.