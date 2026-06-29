В Україні зросла кількість вакансій для людей з інвалідністю: зарплати до 80 тис. грн.

За рік в Україні зросла як кількість вакансій, доступних для людей з інвалідністю, так і рівень зарплат у таких пропозиціях. За даними OLX Робота, ринок праці поступово стає більш інклюзивним: роботодавці частіше відкривають відповідні вакансії та пропонують конкурентну оплату праці. Водночас у низці професій зарплати для людей з інвалідністю навіть перевищують середньоринкові показники.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на OLX Робота.

Фахівці маркетплейсу провели дослідження з метою з’ясувати, як змінюється кількість вакансій для людей з інвалідністю та як рівень зарплат у таких пропозиціях співвідноситься із середніми показниками ринку.

Зростання кількості вакансій для людей з інвалідністю

У травні 2026 року на платформі було розміщено 13 135 вакансій, доступних для людей з інвалідністю, тоді як у травні 2025 року їх налічувалося 11 225. Таким чином, за рік кількість таких пропозицій зросла на 17%.

Динаміка медіанних зарплат за рік

За даними OLX Робота, у вакансіях, відкритих для людей з інвалідністю, також фіксується позитивна тенденція до зростання оплати праці. У травні 2026 року медіанна зарплата в таких пропозиціях становила 26,4 тис. грн, що на 26% більше, ніж роком раніше.

Топ-10 вакансій для людей з інвалідністю: де зарплати вищі за ринок

Аналітики OLX Робота порівняли 10 вакансій із найвищими медіанними зарплатами, доступних для людей з інвалідністю у травні 2026 року, із середніми зарплатами на ринку за відповідними професіями.

Найвищий рівень оплати серед таких пропозицій зафіксовано для штукатурів – 80 тис. грн, що на 23% перевищує середній показник по ринку для цієї спеціальності (65 тис. грн).

Далі у рейтингу:

фасадники – 75 тис. грн проти 57 тис. грн по ринку ( +32% );

муляри – 73,3 тис. грн проти 57,5 тис. грн ( +27% );

далекобійники – 60 тис. грн проти 58,8 тис. грн ( +2% );

стоматологи – 60 тис. грн проти 32,5 тис. грн ( +85% );

рихтувальники – 56,3 тис. грн проти 50 тис. грн ( +13% );

монтажники – 50 тис. грн проти 35 тис. грн ( +43% );

автомаляри – 50 тис. грн проти 37,8 тис. грн ( +32% );

маляри – 50 тис. грн проти 35,9 тис. грн ( +39% );

автоелектрики – 50 тис. грн проти 42,5 тис. грн ( +18% ).

Висновок

Результати дослідження демонструють поступове посилення інклюзивності українського ринку праці. Роботодавці дедалі частіше відкривають вакансії для людей з інвалідністю, а рівень оплати в таких пропозиціях продовжує зростати. Це свідчить не лише про зростання попиту бізнесу на кадри, а й про зміну підходів до найму та оцінювання кандидатів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України затвердив два нові порядки, які деталізують практичне виконання оновленого законодавства щодо забезпечення права людей з інвалідністю на працю. Ухвалені рішення стосуються посилення контролю за виконанням нормативу робочих місць, а також запровадження чіткої оцінки роботодавців, які претендують на державні пільги.