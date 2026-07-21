Діючим військовим дозволили укладати нові мотиваційні контракти

Діючим військовослужбовцям не потрібно чекати завершення чинного контракту, щоб укласти новий мотиваційний контракт. Після його підписання попередній контракт припиняє дію, а новий набирає чинності з дати, зазначеної в наказі по особовому складу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення пресслужби Міноборони.

Мотиваційний контракт для військових

Міністерство оборони України продовжує відповідати на поширені запитання щодо системи нових мотиваційних контрактів для військовослужбовців.

У межах першого етапу трансформації Сил оборони військові та цивільні громадяни можуть укладати нові контракти із визначеними строками служби, оновленими умовами грошового забезпечення та гарантіями після завершення служби.

Залежно від посади та підрозділу військовослужбовці можуть укласти піхотно-штурмовий, бойовий або базовий контракт.

Як перейти на новий мотиваційний контракт

Діючим військовослужбовцям не потрібно чекати завершення чинного контракту. Після підписання нового мотиваційного контракту попередній припиняє дію, а новий набирає чинності з дати його укладення, зазначеної в наказі по особовому складу.

Для переходу на нові умови військовий має подати відповідний рапорт. Військовослужбовці Збройних сил України та Державної спеціальної служби транспорту можуть зробити це через застосунок "Армія+".

Якщо скористатися застосунком неможливо або контракт укладається для проходження служби в інших структурах, необхідно подати паперовий рапорт за підпорядкованістю.

Рапорт розглядається протягом не більш як 14 днів із моменту подання. Після його погодження військовий може укласти новий контракт.

Новий контракт можна оформити лише з тим підрозділом, у якому військовослужбовець проходить службу та перебуває у списках особового складу. Для переходу до іншої військової частини спочатку потрібно офіційно оформити переведення, а вже після цього подавати рапорт на укладення контракту.

Строки служби за новими контрактами

Система мотиваційних контрактів передбачає чітко визначені строки служби залежно від посади та підрозділу.

Для діючих військовослужбовців передбачені контракти строком на 10 або 24 місяці. Перелік бойових посад і підрозділів, для яких діє скорочений строк служби 10 місяців, визначений окремим наказом Міністерства оборони України.

Після завершення строку контракту військовослужбовець отримує гарантоване право на звільнення без прив’язки до режиму воєнного стану.

У разі звільнення після завершення контракту військовий також отримує відстрочку від повторного призову. Вона включає базові шість місяців та додатковий період, який залежить від участі у бойових діях і загального строку служби.

Які гарантії передбачають нові контракти

Нові мотиваційні контракти передбачають низку гарантій для військовослужбовців.

Зокрема, у разі призначення на посаду за новою спеціальністю передбачене обов’язкове навчання або підготовка. Також враховується можливість професійного розвитку та кар’єрного зростання з урахуванням досвіду військового.

Серед передбачених виплат - одноразова допомога після укладення першого контракту, щомісячне грошове забезпечення, додаткові виплати, бойові винагороди та надбавки.

Крім того, військовослужбовцям гарантуються відпустки, пільгова іпотека, компенсації та інші соціальні пільги, передбачені законодавством для військових і членів їхніх родин.

Контракт може бути достроково припинений лише на підставах, визначених статтею 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу".

Що містить новий контракт

У документі визначаються основні умови проходження військової служби, зокрема:

персональні дані військовослужбовця;

військова частина та посада;

дата початку і завершення контракту;

права та обов’язки сторін;

умови виплат, гарантій і соціального забезпечення;

порядок припинення або продовження контракту.

За три місяці до завершення строку контракту військовослужбовець має повідомити командування про намір продовжити службу.

Якщо такого повідомлення не буде, військовий звільняється зі служби у зв’язку із завершенням строку контракту.

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