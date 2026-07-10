Виплата 10 000 грн: Міноборони роз'яснило правила нової додаткової винагороди

Міністерство оборони запровадило нову додаткову винагороду у розмірі 10 000 грн на місяць для військовослужбовців, які виконують обов'язки служби, але не мають права на вищі бойові виплати. Надбавка діє з 1 червня 2026 року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства оборони.

Нову виплату передбачено наказом Міноборони №232 від 29 червня 2026 року, який набрав чинності 30 червня. Винагороду за червень мають виплатити одночасно з додатковими винагородами за участь у бойових діях за цей самий період.

Виплата 10 000 грн нараховується пропорційно часу фактичного виконання обов'язків служби. Її отримуватимуть військовослужбовці, які у відповідний період не мають права на інші додаткові винагороди більшого розміру — 30 000, 50 000 або 100 000 грн.

У Міноборони наголошують, що 10 000 грн є базовим рівнем нової системи. Якщо військовий не підпадає під жодну з вищих категорій виплат, він отримує цю суму за місяць несення служби.

Виплата не залежить від того, чи підписав військовослужбовець новий мотиваційний контракт. Вона поширюється на всіх військових незалежно від виду і підстав проходження служби, крім визначених винятків.

Якщо в один і той самий день військовослужбовець має право на кілька додаткових виплат, нараховується лише одна — більша. Тобто якщо є право на 30 000, 50 000 або 100 000 грн, додаткові 10 000 грн за цей самий день не виплачуються.

Коли надбавка не нараховується

Надбавка 10 000 грн не нараховується:

за час відпустки зі збереженням грошового забезпечення;

за час перебування військовослужбовця в розпорядженні командира або звільнення від посади, крім днів тимчасового виконання обов'язків;

курсантам навчальних військових частин і військових навчальних закладів за час навчання;

за час відрядження на навчання до навчальних військових частин;

за період зарахування до змінного складу резервних та запасних рот;

у випадках дисциплінарних обмежень, зокрема самовільного залишення частини, відмови від бойових наказів, алкогольного або наркотичного сп'яніння.

Підставою для нарахування виплати є наказ про призначення або допущення до тимчасового виконання обов'язків, накази по стройовій частині, рапорти командирів підрозділів і наказ командира частини про виплату.

Під час розрахунку мають враховувати дні відпусток, відряджень на навчання, перебування в розпорядженні без тимчасового виконання обов'язків та інші періоди, за які винагорода не нараховується.

Для військовослужбовців, які перебувають у розпорядженні, виплата можлива лише за дні фактичного тимчасового виконання обов'язків за відповідним наказом.

У Міноборони також уточнили, що за час базової загальновійськової підготовки у навчальних військових частинах виплата не здійснюється, якщо військовослужбовець займає посаду курсанта.

Водночас за час відрядження за кордон в одиночному порядку винагорода нараховується, оскільки таке відрядження не входить до переліку винятків. Також 10 000 грн виплачуватимуть військовим, яких на 1-5 днів звільнили від виконання службових обов'язків за довідкою начальника медичної служби.

Зауважимо, базове грошове забезпечення військових у тилу було збільшено з 20 до 30 тисяч гривень завдяки додатковій надбавці у 10 тисяч гривень з травня.