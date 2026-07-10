Выплата 10 000 грн: Минобороны разъяснило правила нового дополнительного вознаграждения

Министерство обороны ввело новое дополнительное вознаграждение в размере 10 000 грн в месяц для военнослужащих, исполняющих обязанности службы, но не имеющих права на высшие боевые выплаты. Прибавка действует с 1 июня 2026 года.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства обороны.

Новая выплата предусмотрена приказом Минобороны №232 от 29 июня 2026 года, который вступил в силу 30 июня. Вознаграждение за июнь должны выплатить одновременно с дополнительными вознаграждениями за участие в боевых действиях за этот же период.

Выплата 10 000 грн. начисляется пропорционально времени фактического выполнения обязанностей службы. Ее будут получать военнослужащие, в соответствующий период не имеющие права на другие дополнительные вознаграждения большего размера — 30 000, 50 000 или 100 000 грн.

В Минобороны отмечают, что 10 000 грн является базовым уровнем новой системы. Если военный не подпадает ни под одну из высших категорий выплат, он получает эту сумму за месяц несения службы.

Выплата не зависит от того, подписал ли военнослужащий новый мотивационный контракт. Она распространяется на всех военных независимо от вида и оснований прохождения службы, кроме определенных исключений.

Если в один и тот же день военнослужащий имеет право на несколько дополнительных выплат, начисляется только одна большая. То есть, если есть право на 30 000, 50 000 или 100 000 грн, дополнительные 10 000 грн за этот же день не выплачиваются.

Когда надбавка не начисляется

Прибавка 10 000 грн не начисляется:

за время отпуска с сохранением денежного довольствия;

за время нахождения военнослужащего в распоряжении командира или освобождения от должности, кроме дней временного исполнения обязанностей;

курсантам учебных воинских частей и военных учебных заведений за время учебы;

за время командировки на обучение в учебные воинские части;

за период зачисления в переменный состав резервных и запасных рот;

в случаях дисциплинарных ограничений, в частности, самовольного оставления части, отказа от боевых приказов, алкогольного или наркотического опьянения.

Основанием для начисления выплаты есть приказ о назначении или допущении к временному исполнению обязанностей, приказы по строевой части, рапорты командиров подразделений и приказ командира части о выплате.

При расчете должны учитываться дни отпусков, командировок на обучение, пребывание в распоряжении без временного исполнения обязанностей и другие периоды, за которые вознаграждение не начисляется.

Для находящихся в распоряжении военнослужащих выплата возможна только за дни фактического временного исполнения обязанностей по соответствующему приказу.

В Минобороны также уточнили, что за время базовой общевойсковой подготовки в учебных воинских частях выплата не производится, если военнослужащий занимает должность курсанта.

В то же время за время командировки за границу в одиночном порядке вознаграждение начисляется, поскольку такая командировка не входит в перечень исключений. Также 10 000 грн будут выплачивать военным, которых на 1-5 дней освободили от исполнения служебных обязанностей по справке начальника медицинской службы.

Заметим, базовое денежное обеспечение военных в тылу было увеличено с 20 до 30 тысяч гривен благодаря дополнительной надбавке в 10 тысяч гривен с мая.