Действующим военным разрешили заключать новые мотивационные контракты

Действующим военнослужащим не следует ожидать завершения действующего контракта, чтобы заключить новый мотивационный контракт. После его подписания предварительный контракт прекращает действие, а новый вступает в силу с даты, указанной в приказе по личному составу.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение прессслужбы Минобороны.

Мотивационный контракт для военных

Министерство обороны Украины продолжает отвечать на часто задаваемые вопросы относительно системы новых мотивационных контрактов для военнослужащих.

В рамках первого этапа трансформации сил обороны военные и гражданские граждане могут заключать новые контракты с определенными сроками службы, обновленными условиями денежного довольствия и гарантиями после завершения службы.

В зависимости от должности и подразделения военнослужащие могут заключить пехотно-штурмовой, боевой или базовый контракт.

Как перейти на новый мотивационный контракт

Действующим военнослужащим не следует ожидать завершения действующего контракта. После подписания нового мотивационного контракта предыдущий прекращает действие, а новый вступает в силу даты его заключения, указанной в приказе по личному составу.

Для перехода на новые условия военный должен предоставить соответствующий рапорт. Военнослужащие Вооруженных сил Украины и Государственной специальной службы транспорта могут сделать это через "Армия+".

Если использовать приложение невозможно или контракт заключается для прохождения службы в других структурах, необходимо подать бумажный рапорт по подчиненности.

Рапорт рассматривается в течение менее 14 дней с момента представления. После его согласования военный может заключить новый контракт.

Новый договор можно оформить только с тем подразделением, в котором военнослужащий проходит службу и находится в списках личного состава. Для перехода в другую воинскую часть сначала нужно официально оформить перевод, а уже после этого подавать рапорт на заключение контракта.

Сроки службы по новым контрактам

Система мотивационных контрактов предусматривает четко определенные сроки службы в зависимости от должности и подразделения.

Для действующих военнослужащих предусмотрены контракты сроком на 10 или 24 месяца . Перечень боевых должностей и подразделений, для которых действует сокращен срок службы 10 месяцев, определен отдельным приказом Министерства обороны Украины.

По истечении срока контракта военнослужащий получает гарантированное право на увольнение без привязки к режиму военного положения.

В случае увольнения по завершении контракта военный также получает отсрочку от повторного призыва. Она включает в себя базовые шесть месяцев и дополнительный период, который зависит от участия в боевых действиях и общего срока службы.

Какие гарантии предполагают новые контракты

Новые мотивационные контракты предусматривают ряд гарантий военнослужащим.

В частности, в случае назначения на должность по новой специальности предусмотрено обязательное обучение или подготовка. Также учитывается возможность профессионального развития и карьерного роста с учетом военного опыта.

Среди предусмотренных выплат - единовременная помощь после заключения первого контракта, ежемесячное денежное довольствие, дополнительные выплаты, боевые вознаграждения и надбавки.

Кроме того, военнослужащим гарантируются отпуска, льготная ипотека, компенсации и другие социальные льготы, предусмотренные законодательством для военных и членов их семей.

Контракт может быть досрочно прекращен только по основаниям, определенным статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Содержащий новый контракт

В документе определяются основные условия прохождения военной службы, в частности:

персональные данные военнослужащего;

воинская часть и должность;

дата начала и завершения контракта;

права и обязанности сторон;

условия выплат, гарантий и социального обеспечения;

порядок прекращения или продления контракта.

За три месяца до истечения срока контракта военнослужащий должен уведомить командование о намерении продлить службу.

Если такого сообщения не будет, военный увольняется со службы в связи с истечением срока контракта.

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