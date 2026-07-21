США могут ввести новые импортные пошлины в отношении 60 стран

Президент США Дональд Трамп может уже на этой неделе объявить о введении новых импортных пошлин относительно около 60 стран. Ставки могут составлять от 10% до 12,5%, а основанием для таких мер в Белом доме называют использование принудительного труда.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Financial Times.

Трамп готовит новый пакет пошлин

По информации издания, новые пошлины могут составлять от 10% до 12,5% и будут распространяться примерно на 60 стран . В Белом доме основанием для таких ограничений называют использование принудительного труда.

В то же время, по данным Financial Times , советники президента США предостерегают его от возможных экономических последствий нового этапа торговой политики в преддверии промежуточных выборов, предупреждая о риске повторения негативного эффекта первой торговой войны.

Как напоминает издание, в феврале Верховный суд США большинством голосов признал незаконным решение Дональда Трампа о введении в 2025 году пошлин на товары из большого числа стран. После этого американский президент воспользовался альтернативным правовым механизмом и установил универсальную импортную пошлину на уровне 10%, что не противоречило решению суда.

По информации Financial Times , действие этих 10-процентных пошлин завершается уже в эту пятницу, что может стать основанием для объявления нового пакета торговых ограничений.

Напомним, президент США Дональд Трамп ввел 50% пошлину на широкий спектр импортируемых из Канады товаров. В Белом доме это решение объясняют ответом на неравное отношение к американским автомобилям, молочной продукции и алкоголю.