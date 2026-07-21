США можуть запровадити нові імпортні мита щодо 60 країн

Президент США Дональд Трамп може вже цього тижня оголосити про запровадження нових імпортних мит щодо близько 60 країн. Ставки можуть становити від 10% до 12,5%, а підставою для таких заходів у Білому домі називають використання примусової праці.

Як пише Delo.ua, про це інформує Financial Times.

Трамп готує новий пакет мит

За інформацією видання, нові мита можуть становити від 10% до 12,5% і поширюватимуться приблизно на 60 країн. У Білому домі підставою для таких обмежень називають використання примусової праці.

Водночас, за даними Financial Times, радники президента США застерігають його від можливих економічних наслідків нового етапу торговельної політики напередодні проміжних виборів, попереджаючи про ризик повторення негативного ефекту першої торговельної війни.

Як нагадує видання, у лютому Верховний суд США більшістю голосів визнав незаконним рішення Дональда Трампа про запровадження у 2025 році мит на товари з великої кількості країн. Після цього американський президент скористався альтернативним правовим механізмом і встановив універсальне імпортне мито на рівні 10%, що не суперечило рішенню суду.

За інформацією Financial Times, дія цих 10-відсоткових мит завершується вже цієї п'ятниці, що може стати підставою для оголошення нового пакета торговельних обмежень.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп запровадив 50% мито на широкий спектр товарів, що імпортуються з Канади. У Білому домі це рішення пояснюють відповіддю на нерівне ставлення до американських автомобілів, молочної продукції та алкоголю.