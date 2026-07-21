Фонд госимущества назначил дату приватизации Одесского припортового завода

Фонд государственного имущества Украины назначил на 19 октября 2026 г. электронный аукцион по приватизации 99,5667% акций АО "Одесский припортовый завод". В скором времени будут обнародованы условия продаж и стартовая цена.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует прессслужба ФГИУ.

Когда проведут аукцион

Аукционная комиссия определила дату приватизации АО "Одесский припортовый завод". Электронный аукцион по продаже государственного пакета акций предприятия составляет 99,5667% уставного капитала, состоится 19 октября 2026 года.

Соответствующее решение принято на заседании аукционной комиссии под председательством заместителя председателя Фонда государственного имущества Украины Виталия Коваленко.

Кроме того, комиссия одобрила проект информационного сообщения о продаже государственной доли АО "Одесский припортовый завод" на электронном аукционе. В ближайшее время он будет обнародован на официальном сайте Фонда государственного имущества Украины и в электронной торговой системе "Прозорро.Продажи".

В сообщении будет указан полный перечень условий приватизации, стартовая цена объекта, дата проведения аукциона, требования к потенциальным покупателям, а также другая информация, необходимая для участия в торгах.

Напомним, 15 июля 2026 года правительство утвердило условия и стартовую цену продажи государственного пакета акций АО "Одесский припортовый завод". Стартовая цена составляет более 4,3 млрд. грн.

Одним из ключевых условий приватизации является обязательство будущего инвестора вложить не менее 500 млн. грн. в модернизацию предприятия и повышение его энергоэффективности. Это будет способствовать возобновлению работы одного из крупнейших химических предприятий Украины, повышению его конкурентоспособности и созданию предпосылок для устойчивого развития.

Продажа ОПЗ

Предварительный аукцион по продаже Одесского припортового завода , который был запланирован на 25 ноября 2025 г. не состоялся из-за отсутствия участников .

По состоянию на время завершения приема предложений ни один участник не был зарегистрирован на торги, которые должны были состояться 25 ноября. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд. грн.

Также о своих намерениях поучаствовать в этих торгах сообщал агрохолдинг Kernel . Кроме того, о намерениях купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

Ранее сообщалось, что Кабмин планирует повторно выставить на приватизацию Одесский припортовый завод к концу 2026 года.