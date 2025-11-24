Запланована подія 2

Аукцион по продаже ОПЗ не состоялся из-за отсутствия участников

ОПЗ специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода.
ОПЗ специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. / Shutterstock

Аукцион по продаже Одесского припортового завода не состоялся из-за отсутствия участников. Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на результаты аукциона в системе Prozorro.Продажи.

По состоянию на время завершения приема предложений (20:00 24 ноября) ни один участник не был зарегистрирован на торги, которые должны были состояться 25 ноября. Стартовая цена лота составила 4,448 млрд. грн.

Ранее о своих намерениях принять участие в торгах сообщал агрохолдинг Kernel. Также о намерениях купить ОПЗ заявляла компания-поставщик природного газа, минеральных и химических удобрений "Агро Газ Трейдинг".

На странице торгов в системе "Prozorro.Продажи" сообщили, что государство готовит повторный конкурс по приватизации предприятия. При этом сроки проведения нового конкурса не указываются. В то же время, в сообщении добавляется, что стартовая цена на следующих торгах может быть снижена.

"Чтобы повысить шансы на продажу активов по рыночной стоимости, Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины поддержало законопроект группы народных депутатов, предусматривающий возможность выставления крупных объектов приватизации с поэтапным снижением стартовой цены", — говорится в сообщении.

Кто претендует на ОПЗ

Как в августе сообщил Delo.ua один из участников рынка, ознакомленный с состоянием дел на предприятии, существует вероятность, что   ОПЗ приобретут иностранные инвесторы, которые будут иметь связи с украинским капиталом.

По данным собеседника, ранее на предприятии начали распространяться слухи о заинтересованности в ОПЗ со стороны компаний из Объединенных Арабских Эмиратов и Кувейта. Источник считает, что к этим аравийским инвесторам может иметь отношение Андрей Гмырин, по его словам, сейчас проживающий в Дубае.

По информации проекта "Радио Свобода" "Схемы", Андрей Гмырин был советником главы Фонда госимущества Дмитрия Сенниченко. По данным НАБУ, в 2020-2021 годах Гмырин вместе с бывшим главой Фонда госимущества Дмитрием Сенниченко организовал схему на государственных предприятиях, находившихся под контролем ФГИУ.

Согласно информации следствия, они назначали подконтрольных им людей на руководящие должности Одесского припортового завода и Объединенной горно-химической компании. Участникам этого дела правоохранители инкриминируют отмывание 10 миллиардов гривен.

В то же время, прессслужба Андрея Гмырина опровергла информацию, что он был советником главы Фонда госимущества во время руководства фондом Сенниченко. А также отвергает обвинения НАБУ.

Об Одесском припортовом заводе

Одесский припортовый завод является уникальным предприятием, специализирующимся на производстве удобрений, в частности, аммиака и карбамида. Предприятие расположено на берегу Малого Аджалицкого лимана, в 35 км от Одессы.

Общая площадь территории, занимаемая заводом составляет 251,41 га, 67,86 га, находится в аренде. После начала полномасштабного вторжения завод работал частично. Входит в список предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

Автор:
Степан Крьока