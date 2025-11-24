Аукціон з продажу ОПЗ не відбувся через відсутність учасників

Аукціон з продажу Одеського припортового заводу не відбувся через відсутність учасників. Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на результати аукціону в системі “Prozorro.Продажі”.

Станом на час завершення прийому пропозицій (20.00 24 листопада) жоден учасник не був зареєстрований на торги, які мали відбутися 25 листопада. Стартова ціна лота становила 4,448 млрд грн.

Раніше про свої наміри взяти участь у торгах повідомляв агрохолдинг Kernel. Також про наміри купити ОПЗ заявляла компанія-постачальник природного газу, мінеральних і хімічних добрив "Агро Газ Трейдінг".

На сторінці торгів у системі "Prozorro.Продажі" повідомили, що держава готує повторний конкурс з приватизації підприємства. При цьому термінів проведення нового конкурсу не зазначається. Водночас в повідомленні додається, що стартова ціна на наступних торгах може бути знижена.

"Аби підвищити шанси на продаж активів за ринковою вартістю, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України підтримало законопроєкт групи народних депутатів, який передбачає можливість виставлення великих об’єктів приватизації з поетапним зниженням стартової ціни", — сказано в повідомленні.

Хто претендує на ОПЗ

Як у серпні повідомив Delo.ua один з учасників ринку, ознайомлений зі станом справ на підприємстві, існує ймовірність, що ОПЗ придбають іноземні інвестори, які матимуть зв'язки з українським капіталом.

За даними співрозмовника, раніше на підприємстві почали ширитися чутки про зацікавленість до ОПЗ з боку компаній з Об'єднаних Арабських Еміратів та Кувейту. Джерело вважає, що до цих аравійських інвесторів може мати відношення Андрій Гмирін, який, за його словами, зараз проживає в Дубаї.

За інформацією проєкту "Радіо Свобода" "Схеми", Андрій Гмирін був радником голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. За даними НАБУ, у 2020−2021 роках Гмирін разом із колишнім головою Фонду держмайна Дмитром Сенниченком організував схему на державних підприємствах, що перебували під контролем ФДМУ.

Згідно з інформацією слідства, вони призначали підконтрольних їм людей на керівні посади Одеського припортового заводу та Об'єднаної гірничо-хімічної компанії. Учасникам цієї справи правоохоронці інкримінують відмивання 10 мільярдів гривень.

Водночас пресслужба Андрія Гмиріна заперечила інформацію, що він був радником голови Фонду держмайна під час керівництва фондом Сенниченка. А також відкидає звинувачення НАБУ.

Про Одеський припортовий завод

Одеський припортовий завод є унікальним підприємством, що спеціалізується на виробництві добрив, зокрема аміаку та карбаміду. Підприємство розташоване на березі Малого Аджалицького лиману, за 35 км від Одеси.

Загальна площа території, яку займає завод становить 251,41 га, 67,86 га, перебуває в оренді. Після початку повномасштабного вторгнення завод працював частково. Входить до переліку підприємств, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки України.