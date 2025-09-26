Агрохолдинг Kernel планирует принять участие в аукционе по приватизации ОПЗ

Агрохолдинг Kernel, ведущий экспортер зерновых из Украины и один из крупнейших производителей и продавцов подсолнечного масла, рассматривает возможность участия в аукционе по приватизации ПАО "Одесский припортовый завод".

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в компании в ответ на запрос LB.ua.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины объявил о новой – уже пятой – попытке приватизировать Одесский припортовый завод. Аукцион запланирован на 25 ноября.

В предыдущие годы попытки приватизации встречали юридические и политические преграды. Химическое производство на ОПЗ остановлено с 2021 года.

По информации источников издания, интерес к активу проявляет агрохолдинг Kernel. В ответ на запрос по поводу участия в аукционе на приватизацию актива в компании подтвердили, что рассматривают такую возможность, однако отказались предоставлять другие детали.

Выставляют на продажу

Кабинет министров установил стартовую цену государственного пакета акций ОПЗ на уровне 4,49 млрд. грн. Эта сумма не учитывает дополнительных обязательств, влияющих на реальную стоимость активов.

Основные условия продаж:

сохранение ключевых видов деятельности предприятия в течение 5 лет;

инвестиции не менее 500 млн. грн. в течение 5 лет;

погашение задолженности по зарплате и перед бюджетом в течение 1 года;

погашение просроченной кредиторской задолженности в течение 5 лет, за исключением долгов перед лицами, на которых распространяются санкции, и резидентами РФ и Белоруссии;

обеспечение социальных гарантий работникам;

соблюдение экологических норм.

Напомним, эксперты, опрошенные Delo.ua, считают, что у государства есть шанс продать Одесский припортовый завод. По словам одного из участников рынка, осведомленного о положении дел на предприятии, при приватизации возможен сценарий, когда предприятие приобретут иностранные инвесторы, которые будут аффилированы с украинским капиталом.

Что известно об Одесском припортовом заводе?

Одесский припортовый завод государственное предприятие химической отрасли. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Завод также занимается перегрузкой химической продукции.

В настоящее время во всех цехах ОПЗ функционирует автоматическая система управления технологическими процессами, контроля состояния оборудования и аппаратов, что позволяет снизить до минимума вероятность экологического риска и возникновения аварийных ситуаций.

Завод временно приостановил работу из-за проблем со снабжением газа и низкими мировыми ценами, однако ожидается его восстановление благодаря новому владельцу и инвестициям. Предприятие играет немаловажную роль в экономике страны и создании рабочих мест.

О Kernel

Агрохолдинг Kernel является крупнейшим в Украине производителем и экспортером зерновых, лидером мирового рынка подсолнечного масла, ключевым поставщиком сельскохозяйственной продукции из региона Черноморского бассейна на мировые рынки. На долю компании приходится около 8% мирового экспорта подсолнечного масла. Свою продукцию Kernel поставляет более чем в 60 стран. С ноября 2007 г. акции компании торгуются на Варшавской фондовой бирже (WSE).

До войны Kernel занимал первое место в мире по производству подсолнечного масла (около 7% мирового производства) и его экспорту (около 12%). Компания является лидером по производству и продаже бутилированного масла в Украине (Щедрый Дар, Стожар, Чумак).

Самым большим акционером Kernel через Namsen Ltd. есть украинский бизнесмен Андрей Веревский.