Кабмин согласовал приватизацию Одесского припортового завода: какие условия

Кабинет министров Украины утвердил условия продажи 99,5667% акций АО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) на электронном аукционе. Стартовая цена пакета составляет 4,49 млрд. грн. Продажа ОПЗ проходит в рамках крупной приватизации государственных активов.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба Минэкономики.

ОПЗ выставляют на продажу

Кабинет министров установил стартовую цену государственного пакета акций Одесского припортового завода на уровне 4,49 млрд грн. Эта сумма не учитывает дополнительных обязательств, влияющих на реальную стоимость активов.

Основные условия продаж:

сохранение ключевых видов деятельности предприятия в течение 5 лет;

инвестиции не менее 500 млн грн в течение 5 лет;

погашение задолженности по зарплате и перед бюджетом в течение 1 года;

погашение просроченной кредиторской задолженности в течение 5 лет, за исключением долгов перед лицами, на которых распространяются санкции, и резидентами РФ и Белоруссии;

обеспечение социальных гарантий работникам;

соблюдение экологических норм.

Фонд государственного имущества должен ежегодно информировать Кабинет Министров Украины о выполнении покупателем условий договора купли-продажи государственного пакета акций АО "ОПЗ".

Что известно об Одесском припортовом заводе?

Одесский припортовый завод государственное предприятие химической отрасли. Специализируется на производстве аммиака, карбамида, жидкого азота, диоксида углерода и жидкого кислорода. Завод также занимается перегрузкой химической продукции.

Строительство завода началось еще в 1974 году. В течение 1978-1988 годов были введены в эксплуатацию производственные и перегрузочные комплексы.

В настоящее время во всех цехах ОПЗ функционирует автоматическая система управления технологическими процессами, контроля состояния оборудования и аппаратов, что позволяет снизить до минимума вероятность экологического риска и возникновения аварийных ситуаций.

Завод временно приостановил работу из-за проблем со снабжением газа и низкими мировыми ценами, однако ожидается его восстановление благодаря новому владельцу и инвестициям. Предприятие играет немаловажную роль в экономике страны и создании рабочих мест.