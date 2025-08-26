Кабмін погодив приватизацію Одеського припортового заводу: які умови

Кабінет міністрів України затвердив умови продажу 99,5667% акцій АТ “Одеський припортовий завод” (ОПЗ) на електронному аукціоні. Стартова ціна пакета становить 4,49 млрд грн. Продаж ОПЗ відбувається в рамках великої приватизації державних активів.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба Мінекономіки.

ОПЗ виставляють на продаж

Кабінет міністрів встановив стартову ціну державного пакета акцій Одеського припортового заводу на рівні 4,49 млрд грн. Ця сума не враховує додаткові зобов’язання, що впливають на реальну вартість активів.

Основні умови продажу:

збереження ключових видів діяльності підприємства протягом 5 років;

інвестиції не менше 500 млн грн протягом 5 років;

погашення заборгованості із зарплати та перед бюджетом протягом 1 року;

погашення простроченої кредиторської заборгованості протягом 5 років, за винятком боргів перед особами, на яких поширюються санкції, та резидентами РФ і Білорусі;

забезпечення соціальних гарантій працівникам;

дотримання екологічних норм.

Фонд державного майна має щорічно інформувати Кабінет Міністрів України про виконання покупцем умов договору купівлі-продажу державного пакета акцій АТ "ОПЗ".

Що відомо про Одеський припортовий завод?

Одеський припортовий завод — державне підприємство хімічної галузі. Спеціалізується на виробництві аміаку, карбаміду, рідкого азоту, діоксиду вуглецю і рідкого кисню. Завод також займається перевантаженням хімічної продукції.

Будівництво заводу почалося ще у 1974 році. Впродовж 1978—1988 років було введено в експлуатацію виробничі та перевантажувальні комплекси.

Наразі у всіх цехах ОПЗ функціонує автоматична система управління технологічними процесами, контролю стану обладнання та апаратів, що дозволяє знизити до мінімуму ймовірність екологічного ризику і виникнення аварійних ситуацій.

Завод тимчасово призупинив роботу через проблеми з постачанням газу та низькі світові ціни, однак очікується його відновлення завдяки новому власнику та інвестиціям. Підприємство відіграє важливу роль для економіки країни та створення робочих місць.